“กวาร์ตาราโร” คัมแบ็กเต็มร้อย!! นำทัพยามาฮ่าฟูลทีมลงเก็บข้อมูลรถ YZR-M1 V4 ศึกโมโตจีพี “บุรีรัมย์ เทสต์”

“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดชาวฝรั่งเศสจาก Monster Energy Yamaha MotoGP สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง นำทัพยามาฮ่าฟูลทีมร่วมกับ อเล็กซ์ รินส์, แจ็ค มิลเลอร์ และ โทปรัค ราซกัตลิโอกลู ลงทำการทดสอบรถแข่ง Yamaha YZR-M1 V4 ในศึกพรี-ซีซันเทสต์ โมโตจีพี 2026 ที่ Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์ โดยยามาฮ่าขนขุมพลัง V4 ใหม่ลงสนามเพื่อเร่งหาความลงตัวก่อนเปิดฤดูกาล
การทดสอบพรี-ซีซันครั้งสุดท้ายของศึก MotoGP ฤดูกาล 2026 ผ่านพ้นวันแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดของบุรีรัมย์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมโรงงานญี่ปุ่น
สุดสัปดาห์นี้นับเป็นก้าวสำคัญของยามาฮ่า หลังปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่จากเครื่องยนต์ Inline-4 สู่เครื่องยนต์ V4 ในรถแข่ง YZR-M1 เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในโมโตจีพียุคใหม่ ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญทั้งในด้านเทคนิคและการเซ็ตอัป
ผลการทดสอบวันแรกปรากฏว่า แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนหมายเลข 43 จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP รั้งอันดับ 17 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.325 วินาที ตามหลังจ่าฝูง 1.063 วินาที
ด้าน ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกปี 2021 หมายเลข 20 ทำงานอย่างหนักกับแพ็กเกจใหม่ ก่อนจบวันแรกในอันดับ 18 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.507 วินาที ตามหัวแถว 1.245 วินาที ขณะที่ทีมเมทชาวสแปนิช อเล็กซ์ รินส์ หมายเลข 42 รั้งอันดับ 19 ตามหลัง 1.250 วินาที
ส่วน โทปรัค ราซกัตลิโอกลู แชมป์โลกเวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 3 สมัยชาวตุรกี ลงทดสอบรถหมายเลข 7 ครั้งแรกที่บุรีรัมย์กับต้นสังกัด Prima Pramac Yamaha MotoGP โดยมุ่งเน้นการปรับตัวเข้ากับสนามและตัวรถ จบวันแรกในอันดับ 21 ตามหัวแถว 2.312 วินาที
ทั้งนี้ ทัพนักบิดยามาฮ่ายังมีคิวลงทดสอบ “บุรีรัมย์ เทสต์” ต่อเนื่องอีก 1 วันเต็มในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ โดยมีเป้าหมายเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนารถแข่ง M1 V4 ให้พร้อมที่สุด สำหรับศึกเปิดฤดูกาลโมโตจีพีที่ประเทศไทยในสุดสัปดาห์หน้า
