สมราคามือหนึ่งโลก! จีโน่ ครองแชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งโลก คว้าแชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ไปครองหลังหวดรอบสุดท้ายได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จารึกชื่อคนไทยคนที่สามที่ชนะรายการนี้ไปด้วยสกอร์รวม 24 อันเดอร์พาร์ 264 ณ สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ ชิซซี อิวาอิ นักกอล์ฟจากญี่ปุ่นเพียงสโตรคเดียว
ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟระดับโลกจากแอลพีจีเอทัวร์รวม 72 คน ลงชิงชัยแบบไม่มีตัดตัว โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, โม-โมรียา จุฑานุกาล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของรายการ
ปิดฉากการชิงชัย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก ซึ่งออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้นำ รักษาฟอร์มเหนียวหวดได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวมสี่วัน 24 อันเดอร์พาร์ 264 คว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการที่ 8 ให้กับตัวเองพร้อมจารึกชื่อเป็นแชมป์ชาวไทยคนที่สามต่อจาก โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล (ปี 2021) และ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ (ปี 2024) รับเงินรางวัลไป 270,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 8.4 ล้านบาท
อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟวัย 23 ปี ซึ่งลงเล่น ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เป็นครั้งที่ 8 และจบรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2021 เผยว่า “การคว้าแชมป์ในบ้านต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทยรู้สึกเหมือนได้แชมป์เมเจอร์ ตื่นเต้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกินฝัน ทุกคนในครอบครัวอยู่ตรงนี้ ชัยชนะครั้งนี้จึงมีความหมายมาก จีนไม่มีทางมายืนตรงนี้ได้ถ้าขาดทุกคนในทีม ขอบคุณคุณพ่อแม่ คุณตา ที่เสียสละให้จีนตั้งแต่เด็ก อยู่กับจีนตลอดมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ขอบคุณทีมที่เชื่อมั่นในตัวจีนมากกว่าจีนเชื่อตัวเองด้วยซ้ำ"
ทางด้าน ชิซซี อิวาอิ โปรมือ 30 ของโลกจากญี่ปุ่น ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 2 อีเกิ้ลกับ 2 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว ขึ้นมาจบรองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 23 อันเดอร์พาร์ 265 โดยมี ฮโย จู คิม มือ 9 โลกจากเกาหลีใต้ ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 22 อันเดอร์พาร์ 266
ส่วนนักกอล์ฟไทยอีก 7 คน ทำผลงานดังนี้ เอรียา จุฑานุกาล (65) สกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 อันดับ 8 ร่วม, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ (76) และ ชเนตตี วรรณแสน (71) สกอร์รวมคนละ 13 อันเดอร์พาร์ 275 อันดับ 18 ร่วม, ชนกนันท์ อังกุรเศรณี (72) สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 24 ร่วม, พรอนงค์ เพชรล้ำ (71) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 42 ร่วม, ปริม ปราชญ์นคร (73) สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 294 อันดับ 65 ร่วม และโมรียา จุฑานุกาล (79) สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 304 อันดับ 72