เชียร์ “คุณานันท์” นำหวดศึกไอทีเอฟ เจ200 ตัวท็อปเยาวชนโลกพาเหรดล่าแต้มที่ไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J200 (1) หรือ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1) ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2569 เป็นรอบคัดเลือกวันที่สอง
4 นักเทนนิสเยาวชนชายไทยที่คว้าชัยวันแรก ต้องหยุดผลงานไว้เพียงรอบคัดเลือก รอบสอง หลังปราชัยกันถ้วนหน้า โดย แดนไทย ตาก้อง มือ 1,223 เยาวชนโลก แพ้ให้แก่ ลู่ ฮันเล่ย จากจีน มือ 178 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 1 ของรอบคัดเลือก 0-2 เซต 3-6, 3-6
อริยพล หลีกุล มือ 866 เยาวชนโลก แพ้ เจียง เจ๋อ จากจีน มือ 597 เยาวชนโลก 0-2 เซต 4-6, 6-7(5-7) ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี มือ 869 เยาวชนโลก แพ้ ออลลี่ ไนท์ มือ 454 เยาวชนโลก จากสหราชอาณาจักร ด้วยสกอร์ 7-6(4), 0-6 และ 2-8 Ret. โดย ปวรปรัชญ์ ได้ขอถอนตัว เนื่องจากตะคริว ส่วน วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ แพ้ เฉิน ซิงยู่ จากจีน มือ 281 เยาวชนโลก และมือวาง 8 ที่ 0-2 เซต 2-6, 3-6
อย่างไรก็ตาม รายการนี้ ยังเหลือเยาวชนไทยที่จะได้ลงสนามแข่งขันในรอบเมนดรอว์ ระหว่างวันที่ 23-28 ก.พ. 2569 นำโดย คุณานันท์ พันธราธร ดาวรุ่งไทยวัย 17 ปี มืออันดับ 47 เยาวชนโลก
และสำหรับศึก ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1) ถือเป็นรายการใหญ่ เพราะแชมป์ประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง จะได้คะแนนถึง 200 คะแนน จึงมีนักเทนนิสจากทั่วโลก ซึ่งมือเป็นท็อป 50 และ 100 เยาวชนโลก ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมแข่งขัน