"อาฒยา" พัตต์เบอร์ดีหลุม 17 โปรไทยคนที่ 3 ซิวฮอนด้า LPGA

อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงหมายเลข 1 ของโลก คว้าแชมป์ศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ที่ประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์
สกอร์รวมเท่ากัน 23 อันเดอร์พาร์ กองเชียร์ที่สนามสยาม คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี พาร์ 72 ส่งเสียงเฮลั่น หลัง อาฒยา วัย 23 ปี พัตต์เบอร์ดีสำคัญที่หลุม 17 พาร์ 4 ขึ้นนำ 1 สโตรก สร้างความกดดันแก่ ชิซาโตะ อิวาอิ จาก ญี่ปุ่น ก่อนทีออฟหลุมสุดท้าย
ปรากฏว่า อิวาอิ วัย 23 ปี ทำได้เพียงพาร์ที่หลุม 18 พาร์ 5 จบวันสุดท้ายสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 2 อีเกิล กับ 2 เบอร์ดี โดยไม่เสียโบกี รวม 23 อันเดอร์พาร์ 265 พร้อมแสดงสีหน้าผิดหวัง ขณะเดินเข้าคลับเฮาส์
ด้าน อาฒยา ความหวังสูงสุดของไทย เล่นแบบไร้ความกดดัน ทำ 2 พัตต์เซฟพาร์ จบวันสุดท้าย 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 24 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์แอลพีจีเอ (LPGA) ครั้งที่ 8 ของอาชีพ และอีเวนท์แรกของฤดูกาล 2026
นอกจากนี้ อาฒยา ยังกลายเป็นแชมป์ชาวไทยคนที่ 3 ของทัวร์นาเมนต์ ต่อจาก เอรียา จุฑานุกาล ปี 2021 และ ปภังกร ธวัชธนกิจ ปี 2024
สรุปผลงานนักกอล์ฟสาวไทย เอรียา 18 อันเดอร์พาร์ 270 จบที่ 8 ร่วม, ปาจรีย์ อนันต์นฤกาล กับ ชเนตตี วรรณแสน คนละ 13 อันเดอร์พาร์ 275 จบที่ 18 ร่วม, ชนกนันท์ อังกุรเศรณี 12 อันเดอร์พาร์ 276 จบที่ 24 ร่วม, พรอนงค์ เพชรล้ำ 7 อันเดอร์พาร์ 281 จบที่ 42 ร่วม, ปริม ปราชญ์นคร มือสมัครเล่น 6 โอเวอร์พาร์ 294 จบที่ 65 ร่วม และ โมรียา จุฑานุกาล 16 โอเวอร์พาร์ 304 จบที่ 72