เทรนด์อันตราย "สนับแข้งจิ๋ว" / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ภาพของ มาร์คัส เอ็ดเวิร์ดส์ นักเตะ เบิร์นลีย์ วัย 27 ปี กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังจากเขาสวมสนับแข้งขนาดเล็กมากลงสนามศึก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ พบกับ เวส ต์แฮม
ย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว แฮร์รี่ ฮาวเวลล์ มิดฟิลด์วัย 17 ปีของ ไบรท์ตัน ที่กำลังฉลองกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง เจมส์ มิลเนอร์ ก็กลายเป็นไวรัลเช่นกัน หลังจากที่แฟนๆ สังเกตเห็นความแตกต่างของขนาดสนับแข้งกับของคนอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน
สนับแข้งขนาดเล็กจิ๋วของ ฮาวเวลล์ แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับสนับแข้งขนาดปกติของ มิลเนอร์
แล้วอะไรคือเบื้องหลังเทรนด์การใช้สนับแข้งขนาดเล็กพิเศษและทำไมถึงใช้แทนสนับแข้งขนาดปกติได้? น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ รวมถึงหลายคนก็น่าจะสงสัยด้วยว่ามันไม่อันตรายหรืออย่างไร แล้วกรรมการอนุญาตให้ใส่ได้หรือ
คำตอบง่ายๆ ก็คือ ผู้เล่นสามารถเลือกขนาดสนับแข้งที่ต้องการสวมใส่ได้ตามสบาย
IFAB (International Football Association Board) หรือ คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ คือองค์กรผู้พิทักษ์และกำหนดกติกาการแข่งขันฟุตบอลสากล ซึ่งรับผิดชอบกฎกติกาของเกมการแข่งขัน ระบุว่า สนับแข้งเป็นอุปกรณ์บังคับที่ผู้เล่นต้องสวมใส่ขณะเล่นทุกคน
กฎข้อ 4.2 ระบุว่าสนับแข้งต้อง...
- ทำจากวัสดุที่เหมาะสม
- มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการป้องกันที่สมเหตุสมผลและถูกปกคลุมด้วยถุงเท้า
- ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อขนาดและความเหมาะสมของสนับแข้งของตนเอง
กฎไม่ได้กำหนดว่าขนาดสนับแข้งที่ "เหมาะสม" คืออะไร แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้เล่นแต่ละคนเอง
สนับแข้งให้การป้องกันที่สำคัญสำหรับผู้เล่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรง อาทิ ขาหัก
แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่นักฟุตบอลเยาวชน รวมถึงแข้งซุปตาร์บางคนที่สวมสนับแข้งขนาดเล็กในระหว่างการแข่งขัน เหตุผลอาจเป็นเพราะความสบายที่มากขึ้นและเพื่อให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น
กรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบเพียงว่ามีการสวมสนับแข้งหรือไม่คือหมดหน้าที่ จากนั้นผู้ปกครองของนักฟุตบอลเยาวชน ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองในสนาม
แม้ว่าขนาดของสนับแข้งจะเป็นทางเลือกส่วนบุคคล แต่การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เล่นจะต้องปรึกษาหารือกับสโมสรและทีมแพทย์ด้วย แต่ถ้าทีมแพทย์หรือโค้ชไฟเขียวให้ใช้ได้ จากนั้นเกิดบาดเจ็บรุนแรงต้องพักแรมเดือนแรมปีก็รับผิดชอบกันเอง
หลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมไม่ออกกฎให้ชัดเจนหรือแบนห้ามใช้สนับแข้งขนาดเล็กไปเลย ล่าสุดทีมฟุตบอลระดับรากหญ้าหรือที่ไม่ใช่แมตช์แบบมืออาชีพเริ่มแบนสนับแข้งขนาดเล็กด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
เดือนสิงหาคม 2024 สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งได้แบนสนับแข้งขนาดเล็กหลังจากผู้เล่นเยาวชนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกขาหักสองท่อน
อัลฟี คอลลินส์ ผู้เล่นของ เพนิสโตน เชิร์ช กระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องหักจากการเข้าปะทะในระหว่างการแข่งขัน สนับแข้งของเด็กหนุ่มคนนี้ มีขนาดเล็กกว่าบัตรเครดิตเสียอีก