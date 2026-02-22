ค่าตัวของ "รถถัง" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าสุดร้อนแรงบนโลกโซเชียล เมื่อ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ONE ไม่ได้จ่ายค่าตัวให้เขาเป็นจำนวน 10 ล้านบาททุกไฟต์
จริงๆ เรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูใหญ่โต แต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาก เพราะตัวของ รถถัง เป็นนักชกที่ติดโซเชียล และชอบตัดพ้อเรื่องต่างๆ นาๆ ลงเฟซบุ๊กอยู่แล้ว ยิ่งถ้าไลฟ์สด แฟนคลับถามอะไรไป ก็พร้อมจะตอบ เพราะเป็นคนตรงๆ
ประเด็นที่ว่าเขาไม่ได้รับค่าตัว 10 ล้านบาททุกไฟต์ มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทะเลาะกับองค์กรอย่างที่หลายคนคิด เพียงแต่เขาก็แค่ตอบคำถามที่แฟนคลับอยากรู้ และคอมเมนต์ถามก็เท่านั้น
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขึ้นชกกับ เอ็ดการ์ ทาบาเรส กำปั้นจากเม็กซิโก ด้วยชื่อเสียงที่ค่อนข้างโด่งดังอยู่แล้ว แถมไปชกที่สหรัฐอเมริกา มีแฟนคลับให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
ด้วยกระแสที่กำลังมาแรงสุดๆ หลังจบไฟต์ที่ "ดิ ไอรอนแมน" ชนะน็อกคู่แข่งในยกที่ 2 ชาตรี ศิษย์ยอดธง ก็ประกาศยืนยันทันทีว่าไฟต์ต่อไป รถถัง จะกลายเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้ค่าตัว 10 ล้านบาท ภายใต้สังกัด ONE
ซึ่งถ้าดูคำพูดของ "บอสชาตรี" เขาบอกแค่ว่า รถถัง จะได้ค่าตัวแตะหลัก 10 ล้านบาทจริง แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ากำปั้นรายนี้จะต้องได้ 10 ล้านบาททุกไฟต์
แฟนหมัดมวยคงทราบกันดีว่าปกติแล้วค่าตัวของนักมวยที่ได้นั้น แทบจะทุกวงการ มันไม่เคยตายตัว อย่างเช่นวงการมวยสากล แมนนี ปาเกียว ยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ ได้ค่าตัวอื้อซ่าในไฟต์ที่เจอ "เดอะ มันนี" ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ จูเนียร์ แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้รับค่าตัวที่สูงเท่ากับไฟต์นี้
เรื่องค่าตัวนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น คู่ชกที่จะได้เจอ, ไฟต์ที่ขึ้นชก, เป็นคู่เอก หรือคู่ประกอบรายการ, ชิงแชมป์หรือไม่ ฯลฯ
โดยในไฟต์ที่ รถถัง ปะทะกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในศึก ONE ลุมพินี 34 เขาได้รับค่าตัวเป็นจำนวน 10 ล้านบาท อย่างที่ ONE เคยประกาศเอาไว้
อย่างไรก็ดีไฟต์ถัดมา รถถัง เจอกับ เดนิส พูริช ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แถมเจ้าตัวก็ตกตาชั่งทำน้ำหนักไม่ผ่าน ได้ค่าตัวไปราว 7 ล้านบาท ตรงนี้หลายคนก็มองว่าเหมาะสม เพราะไม่ใช่กติกามวยไทย แถมตกตาชั่งด้วย
ต่อมา ไฟต์ที่เจอกับ จาค็อบ สมิธ ตัวของ รถถัง กลับมาชกกติกามวยไทยอีกครั้ง ก็ได้รับค่าตัวไปมากถึง 15 ล้านบาท แต่เขามีปัญหาเรื่องน้ำหนัก ทำให้ถูกหักไปให้คู่ชกราว 3 ล้านบาท รวมแล้วได้เข้ากระเป๋าไป 12 ล้านบาท
ส่วนไฟต์ใหญ่ ONE 172 ที่ญี่ปุ่น ที่ รถถัง ชกกับ ทาเครุ เซกาวา ไม่มีปัญหาเรื่องการทำน้ำหนัก แถมเขาได้รับค่าตัวมากกว่าเดิม คือราว 17 ล้านบาท ไม่รวมโบนัส ที่สามารถน็อกนักชกญี่ปุ่นได้อีก 1.7 ล้านบาท
จนมาถึงอีกหนึ่งไฟต์ใหญ่ ONE 173 ที่ญี่ปุ่น ที่เดิมที รถถัง มีคิวชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย โดยมีรายงานข่าวก่อนที่ไฟต์จะเริ่มว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไม่ค่อยพอใจที่ได้รับค่าตัวไม่ถึง 10 ล้านบาท ซึ่งแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ระบุว่าเขาได้รับค่าตัวราว 4-5 ล้านบาท เท่านั้น
จะเห็นได้ว่าความจริงแล้ว ONE ก็ชัดเจนว่าค่าตัวของ "รถถัง" นั้น ไม่ได้การันตีว่าจะได้ 10 ล้านบาททุกไฟต์ แต่ตัวของนักมวยนั้นอาจจะเข้าใจผิดไปเองว่ามันเป็นแบบนั้น มิหนำซ้ำบางไฟต์เขาได้เกิน 10 ล้านบาทไปไกลเสียด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ควรหยิบมาเป็นปัญหา หรือเป็นประเด็นเลย