แอร์ฟอร์ซเหมา 2 แชมป์ คู่หูจากน่านเฮ! เทคบอลชายหาดประเทศไทย

การแข่งขันเทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ชายหาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ปีนี้มีนักกีฬา 77 คนจาก 44 ทีมทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 3 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทคู่หญิง, คู่ชาย และ คู่ผสม อีกทั้งยังเป็นศึกเทคบอลที่ทำการจัดบนสนามชายหาดเป็นครั้งแรกของประเทศ
ล่าสุดเมื่อช่วงดึกของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา การชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้าย ไฮไลต์อยู่ในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท โดยคู่ชิงคู่แรก ประเภทคู่หญิง เป็นการพบกันของ ป๊อกป๊อกโคตรกาก ที่ประกอบด้วย "ป๋อม" อารียา หอมดี จอมฟาดสาวทีมชาติไทย จับคู่กับ "สิงโต" บัณฑิตา ภูมิสาคู โดยทั้งคู่ร่วมกันคว้าเหรียญทองคู่หญิงมหกรรมกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2567 ลงสนามพบ แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 1 ที่มี "นิด" สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ดีกรีแชมป์โลกคู่หญิง 3 สมัยหลังสุด คู่กับ "แป้ง" พนิดา ยืนชีวิต โดยทั้งคู่เป็นแชมป์ประเทศไทยประเภทคู่หญิงปีล่าสุด
ออกสตาร์ตเซตแรก ฝั่งแอร์ฟอร์ซ เล่นได้อย่างดุดัน เหนียวแน่น เสียยาก จนทำแต้มชนะไปก่อนอย่างรวดเร็ว 12-4 ขึ้นนำ 1-0 เซต ถัดมาเซตสอง อารียา กับ บัณฑิตา ของทีมป๊อกป๊อกขยับทำผลงานได้ดีขึ้น เสิร์ฟเรียกแต้มได้หลายหน จนต้องมาเบียดกันช่วงสุดท้าย แต่จนแล้วจนรอด สุภาวดี กับ พนิดา ยังแน่นอนมากกว่า เอาชนะไปได้ 12-9 จบการแข่งขัน แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 1 ชนะ ป๊อกป๊อกโคตรกาก 2-0 เซต 12-4 และ 12-9 คว้าแชมป์เทคบอลชายหาดประเทศไทยประเภทคู่หญิงสมัยที่ 1 ไปครอง ส่วนอันดับ 3 ร่วมได้แก่ ทีมเทคบอลเชียงใหม่ และ ทีมแอร์ฟอร์ซ วูเม็น 1
ด้านประเภทคู่ชาย รอบชิงเป็นการพบกันระหว่าง แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 3 ที่ประกอบด้วย "ตุ้ม" จีรติ จันทร์เลียง นักฟาดหนุ่มทีมชาติไทยดีกรีรองแชมป์โลกคู่ชายปี 2025 จับคู่กับ "เข้ม" จรัสแสง แพงโน ดาวเตะอดีตทีมชาติไทย ปะทะกับ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มี "แบมบู" เกศฎา มหาศักดิ์สิทธิ์ เทคบอลหนุ่มน้อยดาวรุ่งดีกรีเหรียญเงินคู่ชายมหกรรมกีฬาเอเชียนยูธ 2026 ที่ประเทศบาห์เรนล่าสุด จับคู่กับ อลิต เขตผาติชโลทร โดยทั้งคู่ร่วมกันคว้าตำแหน่งรองแชมป์ประเทศไทยประเภทคู่ชายปีล่าสุด
รูปเกมคู่นี้เป็นทางฝั่งแอร์ฟอร์ซที่เหนือกว่าค่อนข้างชัด จังหวะขึ้นฟาดของ ตุ้ม จีรติ ทำเอาคู่ของมกช.เชียงใหม่ต้านไม่ได้ ก่อนจะเป็น แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 3 ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์ 2-0 เซต 12-5 และ 12-4 คว้าแชมป์คู่ชายประเทศไทยไปครอง ส่วนอันดับ 3 ร่วมได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม และ ทีมกองทัพบก ที20
ขณะที่คู่ชิงประเภทสุดท้าย คู่ผสมเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ที่มี "สาว" วรรณทิกา อินทร์นุ เทคบอลสาวดาวรุ่งทีมชาติไทย จับคู่กับ "ไททั่น" ประกาศิต นามลิวัน หนุ่มน้อยดีกรีเหรียญทองคู่ชายกีฬาแห่งชาติ ปี 2567 ลงสนามพบ ราชนาวี ที20 ที่ส่ง "ต้น ราชนาวี" พักตร์พงษ์ เดชเจริญ จอมเก๋าทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกคู่ผสม ปี 2024 ที่จับคู่กับ "นิว" เฟื่องฟ้า แซ่ท้าว หนูน้อยดาวรุ่งชาวจังหวัดน่าน
เซตแรก ราชนาวี ทำผลงานได้ตามฟอร์ม "ต้น ราชนาวี" ขึ้นฟาดโหดๆ โชว์คนดูทั้งสนามช่วยให้ต้นสังกัดชนะไปก่อนในเซตแรก 12-7 แต่ในเซตสอง วรรณทิกา กับ ประกาศิต ทำทีมเวิร์คได้ดีขึ้น จนทีมจากน่านได้โอกาสนำก่อน 4-1 ในเซตสองนี้ พักตร์พงษ์ ของราชนาวีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยด้วย ทีมเทคบอลจากน่านจึงได้โอกาสไล่ทำคะแนนชนะไปได้ 12-6 ตีเสมอ 1-1 เซต เกมตัดสินเริ่มเป็นทางทีมรุ่นน้องจากน่านที่เล่นได้ดีกว่าแล้ว พวกเขาพยายามไม่ผลีผลามและค่อยทำทีละแต้มจนเป็นฝ่ายคว้าชัย 12-9 จบเกม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ชนะ ราชนาวี ที20 ด้วยสกอร์ 2-1 เซต 7-12, 12-6 และ 12-9 หนุ่ม-สาวน่านผงาดแชมป์คู่ผสมเทคบอลชายหาดประเทศไทยครั้งที่หนึ่งไปครอง ส่วนอันดับ 3 ร่วมได้แก่ ทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา และ ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย-รังสิต