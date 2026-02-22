ช็อค! วงการสอยคิวไทย “บิ๊กสินธุ” อดีตนายกสมาคมสิ้นใจในวัย 91

ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการสอยคิวไทยอย่างแท้จริง เมื่อ นายสินธุ พูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่ รพ.บำรุงราษฎร์ ในวัย 91 ปี เมื่อ 21 ก.พ.2569
ทั้งนี้ “บิ๊กสิน” หรือ" สินธุ พูนศิริวงศ์" นั้น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาสอยคิวไทยตั้งแต่ปี 2531 ด้วยการรับตำแหน่งจาก มอริส เคอร์ ผู้ล่วงลับ ก่อนจะพัฒนาวงการสอยคิวไทยให้ก้าวไปสู่ระดับเอเชีย และระดับโลก โดยเจ้าตัวดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสอยคิวไทยรวมทั้งสิ้น 15 สมัย
ขณะเดียวกันยังเป็นกรรมการบริหารตลอดชีพของ สหพันธ์บิลเลียดและสนุ้กเกอร์นานาชาติ (IBSF) ตั้งแต่พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยถือเป็นกรรมการบริหารที่เป็นคนต่างชาติคนแรกของ สมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพแห่งโลก พ.ศ.2537-2541 ก่อนก้าวไปเป็นรองประธาน สหพันธ์คิวสปอร์ตโลก พ.ศ.2541-2543 และขึ้นสู่ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในวงการสอยคิว ก็คือประธานสหพันธ์คิวสปอร์ตโลก ในช่วงพ.ศ.2543-2545
ทั้งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30 น. ณ ศาลา 4 สิทธิสยามการ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.00 น จากนั้นวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ เริ่มสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 18.30 น.และ ฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569