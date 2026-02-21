“อเล็กซ์” กดเวลาเร็วสุด เฉือน “มาร์ค” รั้งจ่าฝูงโมโตจีพีพรีซีซั่นเทสต์

ทัพนักบิดระดับพระกาฬของโลกในศึก โมโตจีพี ลงโชว์ลีลาต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยที่เดินทางเข้าสนามอย่างคึกคักในการทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” วันแรก ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดย อเล็กซ์ มาร์เกซ รองแชมป์โลกจาก เกรซินี เรซซิ่ง ทะยานรั้งจ่าฝูงเหนือพี่ชายอย่าง มาร์ค มาร์เกซ จากทีมโรงงานดูคาติ ที่ล้มไปถึง 2 ครั้ง เพียง 0.129 วินาที ขณะที่นักบิดทุกคนทำเวลาสูสีอย่างมาก โดยอันดับ 1 ถึง 17 มีระยะห่างเพียง 1 วินาทีเท่านั้น ส่งสัญญาณความมันส์ระดับโลกในสนามแรกของฤดูกาลอย่าง “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์” ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์ข้างหน้า
ศึก โมโตจีพี 2026 เข้าสู่โปรแกรมการทดสอบ “พรี-ซีซั่นเทสต์” ครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “บุรีรัมย์ เทสต์” โดยล่าสุดจบการทดสอบวันแรกที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
บรรยากาศในวันแรก นักบิดทุกคนจากทุกทีมทำงานกันอย่างหนัก ซึ่งในช่วงเช้า มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกพรีเมียร์คลาส 7 สมัย จาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม พลาดล้มถึง 2 ครั้งที่โค้ง 12 และเจ้าตัวมีแผลถลอกที่แขนเล็กน้อย แต่ยังสามารถลงทดสอบต่อได้
ขณะที่นักบิดตัวหลักของทุกทีมกลับมากันครบ โดยเฉพาะ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร นักแข่งชาวฝรั่งเศสจาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี และ ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ที่ลงสนามเทสต์ร่วมกับทีมได้แล้ว ยังขาดเพียง เฟร์มิน อัลเดเกร์ นักบิดสแปนิชจาก เกรซินี เรซซิ่ง ที่อยู่ระหว่างพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บต้นขาซ้าย หลังเข้ารับการผ่าตัด โดยทีมส่ง มิเคเล ปีร์โร นักบิดทดสอบชาวอิตาเลียนลงเก็บข้อมูลแทน
โดยผลการทดสอบวันแรกปรากฏว่า อเล็กซ์ มาร์เกซ รองแชมป์โลกชาวสแปนิชจาก เกรซินี เรซซิ่ง ทะยานรั้งจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.262 วินาที เฉือนพี่ชายอย่าง มาร์ค มาร์เกซ จากทีมโรงงานดูคาติในอันดับ 2 เพียง 0.129 วินาที ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ ฟรานโก มอร์บิเดลลี นักบิดอิตาเลียนจาก วีอาร์46 เรซซิ่ง ทีม ตามหลังจ่าฝูง 0.189 วินาที
ด้าน มาร์โก เบซเซ็คคี นักบิดอิตาเลียนจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 4 ด้วยเวลาตามหลังหัวแถว 0.200 วินาที โดยมี โยฮันน์ ซาร์โก จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ คาสตรอล ไต่ขึ้นมาอยู่ในท็อป 5 ด้วยเวลาตามหลังจ่าฝูง 0.205 วินาที ตามด้วย ราอูล เฟร์นันเดซ นักบิดสแปนิชจาก แทร็คเฮาส์ เรซซิ่ง ในอันดับ 6 ตามหลัง 0.224 วินาที
ส่วน มาเวริค บีญาเลส นักบิดสแปนิชจาก เคทีเอ็ม เทคทรี เป็นนักแข่งจาก เคทีเอ็ม ที่เร็วที่สุดในวันแรก รั้งอันดับ 8 หลังจากที่ลงมากดเวลาในช่วงท้ายวัน ตามหลังหัวแถว 0.278 วินาที ด้าน แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี เร็วที่สุดของ ยามาฮ่า รั้งอันดับ 17 ตามหลัง 1.063 วินาที ตามด้วย ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ที่เจอปัญหาเครื่องยนต์เล่นงานในวันแรก จบด้วยอันดับ 18 ตามหลัง 1.245 วินาที
ขณะที่กลุ่มนักบิดหน้าใหม่หรือ “รุกกี้” ยังคงต้องเจองานหนักในการทดสอบวันแรก โดย ดิโอโก้ โมเรร่า นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจาก แอลซีอาร์ ฮอนด้า รั้งอันดับ 11 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.953 วินาที ตามหัวแถวถึง 1.691 วินาที ส่วน โทปรัค ราซกัตลิโอกลู นักบิดเติร์กจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี รั้งอันดับ 21 ตามหัวแถว 2.312 วินาที
สำหรับ การทดสอบ “พรี-ซีซั่น เทสต์” จะยังคงมีขึ้นอีก 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามแรกของปี ในศึก พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคมนี้