"ลัลนา" ตัดเชือกพ่ายเจ้าถิ่น ชวดเข้าชิงฯหวดW100 บังกาลอร์

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W100 บังกาลอร์" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,130,000 บาท ที่ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.69 เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย มือ 126 ของโลก ลงดวลแร็คเกต กับ วาอิชนวี อัดการ์ นักเทนนิสอินเดีย มือ 690 ของโลก ที่ได้สิทธิพิเศษ หรือ ไวลด์การ์ดลงแข่งขัน ซึ่งผลปรากฎว่า นักหวดอินเดียไม่ทำให้แฟนเทนนิสเจ้าถิ่นผิดหวัง งัดฟอร์มหวดที่แข็งแกร่งพลิกชนะ ลัลนา ไปได้ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-3 ส่งผลให้ ลัลนา ต้องปราชัยและชวดโอกาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย