“ตัน” รับเชิญร่วมแข่ง เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ฯ ประชันดาวดังโลก

แชนนอน ตัน โปรกอล์ฟสาววัย 21 ปีจากสิงคโปร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ รายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เข้าร่วมประชันฝีมือกับเหล่าโปรกอล์ฟระดับโลก ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคมนี้
กอล์ฟรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมเจอร์หญิงของเอเชีย” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยเอชเอสบีซีได้ขยายความร่วมมือระยะยาวกับไอเอ็มจีต่อไปจนถึงปี 2030 ด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนกีฬากอล์ฟสตรี ทำให้เอชเอสบีซีเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่มีประวัติยาวนานที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุดในแอลพีจีเอ
ขณะที่ แชนนอน ได้รับแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังเด็กจากการชมการแข่งขันเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ โดยเป็นนักกอล์ฟชาวสิงคโปร์คนแรกที่ได้ทัวร์การ์ดเล่นในเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ฤดูกาล 2024 และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการคว้าแชมป์ในทัวร์ได้ 2 รายการในปี 2025 รวมกับการจบในอันดับท็อปเท็นอีก 7 รายการ ทำให้เธอจบฤดูกาลด้วยการขึ้นครองอันดับหนึ่งในตารางคะแนนสะสมของเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ในปีนั้น
ตัน ซึ่งลงเล่นรายการ เอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว และจบอันดับ 34 ร่วม กล่าวว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณเอชเอสบีซีที่เชิญฉันเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้ง ฉันได้เรียนรู้มากมายจากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว ทั้งจากการฝึกซ้อมและลงเล่นกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกหลายคน รวมถึงการได้เล่นต่อหน้าแฟนๆ ในบ้านเกิด ฉันรู้สึกสบายใจและมั่นใจมากขึ้นในปีนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะสนุกกับทุกวินาทีของประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนี้”
สำหรับกอล์ฟรายการเอชเอสบีซี วีเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 และเพิ่งต่อสัญญาออกไปอีก 5 ปี ทำให้เงินรางวัลรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นเป็น 72 คน โดยการแข่งขัน 17 ครั้งที่ผ่านมา มีแชมป์เมเจอร์คว้าแชมป์ไปถึง 15 ครั้ง และในปี 2025 มีผู้เล่นจาก 22 สัญชาติ รวมถึงแชมป์เมเจอร์ 19 คน รและนักกอล์ฟมืออันดับท็อปเท็นของโลก 9 คน