"มารินี" บิด Honda RC213V รั้งท็อปทรีวันแรก “บุรีรัมย์ เทสต์” ก่อนลุยศึกไทยจีพี 2026

การทดสอบอย่างเป็นทางการพรี-ซีซั่นเทสต์ ครั้งสุดท้ายของ โมโตจีพี 2026 มีขึ้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์นี้ โดยล่าสุดผ่านการลงสนามครึ่งวันแรกด้วยการทำงานอย่างเข้มข้น
ทัพนักบิดฮอนด้าเดินทางเข้าสู่ “บุรีรัมย์ เทสต์” ด้วยรถแข่ง Honda RC213V ที่มีการอัพเกรดต่อเนื่องจากการทดสอบครั้งล่าสุดที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ด้วยพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม
ผลทดสอบหลังผ่านครึ่งวันแรกที่ บุรีรัมย์ ปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ควบรถแข่งคู่ใจหมายเลข 10 ทะยานขึ้นไปรั้งอันดับ 3 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.840 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.162 วินาทีเท่านั้น ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 รั้งอันดับ 14 ตามหลัง 1.126 วินาที
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ รั้งอันดับ 15 ตามหลัง 1.145 วินาที ขณะที่ทีมเมทรุกกี้ชาวบราซิเลียนอย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” หมายเลข 11 รั้งอันดับ 18 ตามหลัง 1.365 วินาที
ทั้งนี้ การทดสอบ “บุรีรัมย์ เทสต์” จะมีขึ้นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะดวลสนามแรกของฤดูกาลในศึก “พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคมนี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH