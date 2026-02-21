“อรวรรณ” เฉือนสาวเซิร์บเดือด เข้า 64 คน ปิงปองสิงคโปร์สแมช

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติ รายการ "ดับเบิลยูทีที สิงคโปร์ สแมช 2026" ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 1 มี.ค.2569 ที่เกลลัง ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีนักกีฬา 240 คน จาก 54 ประเทศร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1,550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48,414,250 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส่ง 2 สาวนักกีฬาทีมชาติ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง และ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร เข้าร่วมชิงชัย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงเดี่ยวที่เหลือสาวไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์คนเดียวคือ อรวรรณ พาระนัง มืออันดับ 85 ของโลก เจ้าตัวฝ่าด่านรอบคัดเลือกรอบแรกจากทั้งหมดสามด่านมาได้ ลงสนามรอบคัดเลือกรอบที่สอง พบ ลอรา วาตานาเบ มืออันดับ 123 ของโลก จากบราซิล
และก็ยังเป็น ทิพย์ อรวรรณ ที่ยังแรงต่อเนื่อง ปลิดชีพสาวลูกครึ่งบราซิล-ญี่ปุ่น 3-0 เกม (11-6, 11-6, 11-9) อรวรรณ ทะยานเข้ารอบคัดเลือกรอบที่สาม ด่านสุดท้ายเพื่อโอกาสการเข้าสู่เมนดรอว์ 64 คนสุดท้าย
รอบคัดเลือกรอบที่สาม อรวรรณ ลงดวลกับ ซาบีนา เซอร์จาน มืออันดับ 150 ของโลก จากเซอร์เบีย ที่ฟอร์มค่อนข้างน่ากลัวในรายการนี้ หลังสาวเซิร์บเพิ่งโค่นคู่แข่งจากฮ่องกงและเกาหลีใต้ที่นักกีฬาไทยยังหืดจับมาแล้วในสองรอบก่อนหน้านี้ รูปเกมสูสีกันตามคาด ต่างฝ่ายต่างผลัดกันชนะฝั่งละสองเกมจนมาเสมอกันที่ 2-2 เกม ต้องตัดสินกันที่เกมห้า
เกมสุดท้าย แล้วแต้มทั้งคู่ก็ยังมาเบียดกันที่ 10-10 ดิวซ์ลูกแรก อรวรรณ ตบโดนเฉียดเน็ต เป็นแต้มลงไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ จึงทำการขอโทษฝั่งคู่แข่ง ถัดจากนั้นในแต้มต่อมาสาวเซิร์บออกน้ำหนักลูกแรกเกินจนเป็นลูกปิดเกมของฝั่งไทย จบการแข่งขัน อรวรรณ พาระนัง ของไทย ตบชนะ ซาบีนา เซอร์จาน จากเซอร์เบีย 3-2 เกม (10-12, 11-9, 11-8, 4-11, 12-10) “ทิพย์” ผ่านรอบคัดเลือกทั้งสามรอบอย่างยอดเยี่ยม ลิ่วเข้าสู่รอบเมนดรอว์ 64 คนสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จ
ขณะที่โปรแกรมประเภทหญิงคู่ของ อรวรรณ กับ สุธาสินี ที่ทั้งสองมีดีกรีเป็นคู่มืออันดับ 21 ของโลก รอออกสตาร์ตรอบ 32 คู่ พบกับคู่ของ อิซาเบลลา ลูปูเลสคู กับ ซาบีนา เซอร์จาน จากเซอร์เบียอีกคำรบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย