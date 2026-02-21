“จีโน่” แซงนำรอบสาม ลุ้นแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องหวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 แซงขึ้นมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 196 หลังจบรอบสามกอล์ฟฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี ฮโย จู คิม จากเกาหลีใต้ ตามหลังสองสโตรค
ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟระดับโลกจากแอลพีจีเอทัวร์รวม 72 คน ลงชิงชัยแบบไม่มีตัดตัว โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, โม-โมรียา จุฑานุกาล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของรายการ
จบรอบสามปรากฎว่า จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 23 ปี เมื่อวันศุกร์ ออกสตาร์ทที่อันดับสองด้วยสกอร์ตามผู้นำ 3 สโตรค รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องหวด 7 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว โดยประเดิม 2 เบอร์ดี้ติดในสองหลุมแรก และอีก 2 เบอร์ดี้ที่หลุม 9 และ 12 มาเสียโบกี้เดียวที่หลุม 14 ก่อนปิดวันได้อย่างสวยงามด้วยการทำ 3 เบอร์ดี้ติดในสามหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 196 โดยมี ฮโย จู คิม มือ 9 โลกจากเกาหลีใต้ ที่หวดเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 65 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสอง ตามหลังสองสโตรค
จีโน่ อาฒยา รองแชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 ซึ่งลุ้นเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สามที่ชนะรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ต่อจากโปรเม-เอรียา จุฑานุกาล (ปี 2021) และ แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ (ปี 2024) เจ้าตัวเผยว่า “ดีใจมากที่ทุกคนขับรถไกล ทนร้อน ทนแดดมาเชียร์ ต้องขอบคุณคนไทยทั้งประเทศด้วยที่ส่งกำลังใจเชียร์ ส่วนการแข่งขันวันสุดท้าย สนามนี้ไม่มีการรอว่าใครจะพลาด แต่ต้องทำเอง ไม่ว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องมุ่งมั่นกับเกมของตัวเองให้ดีที่สุด”
ขณะที่ โซมี ลี ผู้นำรอบสองจากเกาหลีใต้ ที่เพิ่งสถิติสกอร์ต่ำสุดต่อรอบที่ 11 อันเดอร์พาร์ 61 เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสามวันมี 17 อันเดอร์พาร์ 199 หล่นไปอยู่อันดับสามร่วมกับ ชิซซี่ อิวาอิ จากญี่ปุ่น และ อัลลิเซ่น คอร์ปุซ จากสหรัฐฯ ส่วน ลิเดีย โค มืออันดับ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวม 16 อันเดอร์พาร์ 200 ตามมาที่อันดับ 6
ส่วนสกอร์นักกอล์ฟไทยอีก 7 ราย เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี แชมป์รอบเนชั่นแนล ควอลิฟายเออร์ส เร่งเครื่องหวด 8 อันเดอร์พาร์ 64 รวมสามวัน 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่ในกลุ่มอันดับ 11 ร่วมกับ ชเนตตี วรรณแสน ผู้นำวันแรก ที่ทำเพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ 68, เอรียา จุฑานุกาล มือ 25 ของโลก หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 11 อันเดอร์พาร์ 205 อันดับ 18 ร่วม, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มือ 49 ของโลก ทำ 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 อันดับ 29 ร่วม, พรอนงค์ เพชรล้ำ ทำอีเวนพาร์ 72 รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 อันดับ 38 ร่วม, ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย ตีเกิน 3 โอเวอร์ 75 รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 อันดับ 66 ร่วม และโมรียา จุฑานุกาล ทำ 5 โอเวอร์พาร์ 77 รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 อันดับ 71