“ปวรปรัชญ์-แดนไทย” ประเดิมชัย เปิดหวด ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J200 (1) หรือ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ200 (1) โดยแชมป์ประเภทเดี่ยวจะได้คะแนนสูงถึง 200 คะแนน ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2569
ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี นักหวดไทย วัย 17 ปี มือ 869 เยาวชนโลก โชว์ฟอร์มได้ดีตั้งแต่วันแรก เอาชนะคู่แข่งขันที่มีอันดับโลกสูงกว่าอย่าง มาโอะ ทาซูรุ นักหวดชาวญี่ปุ่น วัย 17 ปี มือ 426 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ปวรปรัชญ์ เข้าไปยืนรอคู่แข่งขันในรอบคัดเลือก รอบสอง ต่อไป
ด้าน แดนไทย ตาก้อง จากไทยเช่นกัน มือ 1,223 เยาวชนโลก ออกแรงหวดถึง 3 เซต โดยพลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรก กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ คิม กอนฮยอง จากเกาหลีใต้ มือ 657 เยาวชนโลก 2-1 เซต 4-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 แดนไทย ฉลุยสู่รอบคัดเลือก รอบสอง พบ ลู่ ฮันเล่ย จากจีน มือ 178 เยาวชนโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 1 ของรอบคัดเลือก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก อริยพล หลีกุล ชนะ โจนาธาน โรธ (ออสเตรีย) 6-4, 6-2, วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ ชนะ ยูนัสเบค เซริกูลี (คาซัคสถาน) 6-1, 6-0, นาคิม เขียวกุ้ง แพ้ มัคมุดเบค เบคนาซารอฟ (อุซเบกิสถาน) 3-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10
ศิภณ ตติยมณีกุล แพ้ โคยุ ยานางิ (ญี่ปุ่น) 0-6, 2-6, ศิวกร ฉวยกระโทก แพ้ เกา รัวเฉิน (จีน) 1-6, 2-6, เตชธรรม ศรีเสน แพ้ หลิว ถง (จีน) 5-7, 1-6, เรโอะ ลูจิ แพ้ ลี่ เฉาหยวน (จีน) 6-7(5-7), 0-6, นราธิป เรืองศรี แพ้ ทากิ ทากิซาว่า (ออสเตรเลีย) 1-6, 2-6