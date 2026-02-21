ระเบิดศึกเทคบอลชายหาดครั้งแรก หนุ่ม-สาวน่านแกร่งทะยานก่อนรองฯ

การแข่งขันเทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 แข่งขันระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ชายหาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ปีนี้มีนักกีฬา 77 คนจาก 44 ทีมทั่วประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัย 3 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทคู่หญิง, คู่ชาย และ คู่ผสม อีกทั้งยังเป็นศึกเทคบอลที่ทำการจัดบนสนามชายหาดเป็นครั้งแรกของประเทศ
พลตรีหญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันเทคบอลรายการนี้ถือเป็นการแข่งขันกีฬาเทคบอลครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดขึ้นบนชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคัดเด็กที่มีความสามารถ มีพื้นฐานที่ดี ร่วมเก็บตัวเข้ามาในแคมป์ทีมชาติ ก่อนจะทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการต่างๆ ต่อไป ซึ่งใกล้ๆ นี้ก็จะเป็นมหกรรมกีฬาเอเชียนบีช ครั้งที่ 6 ประจำปี 2026 ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 โดยรายการดังกล่าวจะมีการแข่งขัน 3 ประเภท อันประกอบด้วย คู่ชาย, คู่หญิง และ คู่ผสม ศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้จึงได้จัดจำนวนประเภทเท่ากันและใช้กติกาสากลของสหพันธ์กีฬาเทคบอลนานาชาติเช่นกัน เพื่อเป็นการทำให้นักกีฬาตัวแทนของไทยมีความคุ้นชินไปในตัว สมาคมฯ มุ่งหวังให้รายการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากีฬาเทคบอลชายหาดของประเทศไทยต่อไป และหวังว่าแฟนๆ เทคบอลในประเทศไทยจะได้รับความสนุกสนานไม่แพ้การแข่งขันในร่ม
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นการประเดิมสนามวันแรก ไฮไลต์อยู่ในประเภทคู่ผสม รอบแรก สายซี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ที่ประกอบด้วย วรรณทิกา อินทร์นุ นักเทคบอลสาวดาวรุ่งทีมชาติไทย จับคู่กับ ประกาศิต นามลิวัน หนุ่มน้อยดีกรีเหรียญทองคู่ชายกีฬาแห่งชาติ ปี 2567 ทำผลงานในนัดแรกเอาชนะทีมสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2-0 เซต
จทกนั้นลงสนามนัดที่สอง พบ ทีมจอมทองอะคาเดมี่เทคบอล ที่ส่ง ชญาดา งามเริง กับ กิตติภพ วงศ์ใจ นักกีฬาระดับเยาวชนลงรับมือ ผลการดวลกันยังเป็นคู่จังหวัดน่านที่เหนือกว่าอยู่หลายช่วงตัว ขึ้นฟาดไม่เลี้ยงไล่ต้อนเอาชนะรุ่นน้องไปไม่ยาก 12-3 และ 12-4 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์ของสายซี
ขณะที่ผลคู่อื่นที่น่าสนใจ ประเภทคู่ผสม รอบแรก นัดสุดท้าย สายเอ ร.ร.กีฬา ทม.นครราชสีมา ชนะ ราชนาวี ที 20 สกอร์ 2-1 เซต, สายบี แอร์ฟอร๋ซ วูเม็น 1 ชนะ เทคบอล สันกำแพง 2-0 เซต, สายดี ป๊อกแป๊ก โคตรกาก ชนะ ราชบุรี แอนด์ บีเคเค เอสเอส 2-0 เซต, ประเภทคู่หญิง รอบแรก นัดที่สาม สายเอ เทคบอลเชียงใหม่ ชนะ มกช.กรุงเทพ 2-0 เซต, แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 1 ชนะ จอมทองอะคาเดมี่เทคบอล 2-0 เซต, สายบี แอร์ฟอร์ซ วูเม็น 2 ชนะ เทคบอลสันกำแพง 2-0 เซต, ป๊อกแป๊ก โคตรกาก ชนะ ส.โรงเรียนกีฬาชลบุรี 2-0 เซต