ดุดันถึงใจ! “เวโร” เบียดชนะ “เชียร์”, “พันฤทธิ์” ทุบเดือด “นักรบ” ศึก ONE ลุมพินี 143

มอบความสนุกให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างเต็มอิ่ม สำหรับศึก ONE ลุมพินี 143 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งออกไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 28 คน ต่างทำหน้าที่บนเวทีอย่างสุดฝีมือ สร้างความเร้าใจได้ตลอดรายการ
คู่เอก “เวโร” นักชกซูเปอร์สตาร์สาว วัย 29 ปี จากเมียนมา ท้าวัดพลังแกร่งกับ “เชียร์ โคเฮน” กำปั้นเจ้าของแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 วัย 25 ปี จากอิสราเอล ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
หลังจากเปิดเกมแลกอาวุธกันพอหอมปากหอมคอในยกแรก ทั้งคู่ต่างเริ่มมั่นใจ งัดไม้เด็ดทุกรูปแบบออกมาแลกกันอย่างดุเดือดในช่วงที่เหลือ สุดท้าย “เวโร” ใช้ความหนักและแม่นยำสยบความไว “เชียร์” เบียดเข้าวินด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) เก็บชัย 3 ไฟต์ติด พร้อมขยับเข้าใกล้โอกาสท้าชิงบัลลังก์รุ่นนี้อีกขั้น ขณะที่ “เชียร์” ต้องเสียสถิติไร้พ่ายบนเวทีนี้
ด้าน “นักรบ แฟร์เท็กซ์” กำปั้นผู้มีสัญญานักกีฬา ONE วัย 27 ปี จากสุรินทร์ เปิดศึกชิงแต้มกู้ศรัทธากับ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” จอมบู๊ขาลุย วัย 29 ปี จากพัทลุง ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
เปิดฉากยกแรกทั้งคู่ชิงจังหวะอย่างรัดกุม ก่อนที่เกมจะเริ่มเดือดขึ้นตามลำดับ โดย “พันฤทธิ์” เดินหน้ากดหมัดอย่างหนัก ขณะที่ “นักรบ” ไม่หวั่นตอบโต้ได้อย่างดุดันจนทั้งคู่มีแผลแตกให้เห็น เมื่อครบ 3 ยก “พันฤทธิ์” ทำได้ชัดเจนกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ (2 ต่อ 1 เสียง) เก็บชัยอีกครั้งสมใจ พร้อมกับส่ง “นักรบ” พ่ายติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 3
ตลอดการแข่งขันสุดมันในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้ 3 ราย โชว์ลีลาปิดเกมได้ถึงใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงประกาศมอบโบนัสเป็นรางวัลคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “ตี๋ใหญ่ ทอฝันฟาร์ม”, “แหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมี” และ “วันชัยน้อย สท.เหี่ยวบางแสน” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 143
คู่เอก เวโร (เมียนมา) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เชียร์ โคเฮน (อิสราเอล) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เด่นเกรียงไกร มาวินมวยไทย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เพชรอภิชาติ อภิชาติมวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
วันชัยน้อย สท.เหี่ยวบางแสน ชนะทีเคโอ ไล เทต ออง (เมียนมา) นาทีที่ 2:03 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แหลมสิงห์ ทีวันไฟต์อะคาเดมี ชนะน็อก พลายพยัคฆ์ ส.สมหมาย นาทีที่ 1:53 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เอเลเน โลลาดเซ (จอร์เจีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซาราห์ มาห์มูด (ฟิลิปปินส์) (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ตี๋ใหญ่ ทอฝันฟาร์ม ชนะน็อก อานนท์ ตลาดคนเดินเมืองพล นาทีที่ 1:18 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ไมเคิล บารานอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก โชมะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:55 ของยก 3 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
โยชิดะ โคเซอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟาคริดดิน คาซานอฟ (อุซเบกิสถาน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เพชรชยุตฆ์ ณุ ปราณบุรี ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซาโตชิ ฮิราอิ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ นักรบ แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อายูบ ยาซีน (โมร็อกโก) ชนะคะแนนเอกฉันท์ วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ (ลาว) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาซานิน โฮเซนี (อิหร่าน) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
มูฮัมหมัด ริดซวน (มาเลเซีย) ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ริกุ อิโตะ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)