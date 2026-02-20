หมอนทองวิทยาพ่ายจุดโทษ ร่วงก่อนรองฯ บอล 7 คนมาดามคัพ

หมอนทองวิทยา ทีมรองแชมป์ฟุตบอล 7 สี ทีมล่าสุด จากฉะเชิงเทรา มีอันต้องจอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกฟุตบอล มาดามคัพ ฟุตบอล 7 คน รุ่นไม่เกิน 17 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท หลังพ่ายจุดท้าย ร.ร.ดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี 4-5 หลังทั้งสองทีมเสมอกันในเวลา 3-3 ในการแข่งขันรอบ 8 ทีม เมื่อ 20 ก.พ.2569
ด้านผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งแข่งขันวันเดียวกัน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ชนะ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 4-1 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ที่เอาชนะ ร.ร.ดรุณาราชบุรี 10-3 ส่วน ร.ร.กาญจนา ภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จะลงเล่นในเกมชิงอันดับ 3 กับ ร.ร.ดรุณาราชบุรี ทั้งสองคู่จะเตะที่แพท สเตเดียม วันที่ 22 ก.พ.นี้