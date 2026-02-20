"ลัลนา" ล้มมือวาง 7 ทะยานตัดเชือกเทนนิส W100 บังกาลอร์

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย มือ 126 ของโลก ทะยานเข้ารอบรองชนะเลิศศึกเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W100 บังกาลอร์" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,130,000 บาท ที่ประเทศอินเดีย ได้แล้ว
ในรอบรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา รวงข้าว โชว์ฟอร์มเด็ด หวดชนะ เอเลน่า ไพรเดนกิน่า มือ 192 ของโลก มือวาง 7 ของรายการ 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 ในประเภทหญิงเดี่ยว ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปดวลกับ เวียชนาวี เอดการ์ นักเทนนิสอืนเดีย มือ 690 ของโลกต่อไป
ขอบคุณภาพ : Bengaluru ITF Womens $100K