"ลัลนา" ล้มมือวาง 7 ทะยานตัดเชือกเทนนิส W100 บังกาลอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย มือ 126 ของโลก ทะยานเข้ารอบรองชนะเลิศศึกเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W100 บังกาลอร์" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,130,000 บาท ที่ประเทศอินเดีย ได้แล้ว

ในรอบรอบก่อนรองชนะเลิศ​ เมื่อ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา รวงข้าว โชว์ฟอร์มเด็ด หวดชนะ เอเลน่า ไพรเดนกิน่า มือ 192 ของโลก มือวาง 7 ของรายการ 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 ในประเภทหญิงเดี่ยว ทำให้เจ้าตัวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปดวลกับ เวียชนาวี เอดการ์ นักเทนนิสอืนเดีย มือ 690 ของโลกต่อไป

ขอบคุณภาพ : Bengaluru ITF Womens $100K