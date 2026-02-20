xs
xsm
sm
md
lg

ยามาฮ่า ต้อนรับ “โทปรัค” นักบิดตุรกี เตรียมลงทดสอบรถแข่ง Yamaha YZR-M1 รุ่นใหม่ ที่สนามช้างฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ Toprak Razgatl?o?lu พร้อมมอบของที่ระลึก
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดย มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร, นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสรองประธานกรรมการบริหาร และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และวางแผนการตลาด ร่วมให้การต้อนรับ Toprak Razgatlıoğlu หมายเลข 07 ยอดนักบิดชาวตุรกี จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP Team พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำการทดสอบรถแข่ง Yamaha YZR-M1 รุ่นปี 2026 ที่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ V4 ซึ่งเตรียมใช้ลงทำการแข่งขันในศึก MotoGP ฤดูกาล 2026

โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล ในรายการ PT Grand Prix of Thailand ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ โทปรัคเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบ Pre-Season Test เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์ 2569 ท่ามกลางความสนใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยอย่างคึกคัก

------------------------------------------------

#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits
#YamahaRacing #YamahaWorldChampion #YamahaNumber1RacingTeam
#TheBlueShift #YamahaMotoGP26
#YamahaFactoryRacingTeam #M1V4
#PrimaPramacYamaha #JM43 #TR07

Toprak Razgatl?o?lu เจ้าของรถหมายเลข 07 ยอดนักบิดชาวตุรกี จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP Team



ของที่ระลึกต้อนรับถึงประเทศไทย








ผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ Toprak Razgatl?o?lu พร้อมมอบของที่ระลึก
Toprak Razgatl?o?lu เจ้าของรถหมายเลข 07 ยอดนักบิดชาวตุรกี จาก Prima Pramac Yamaha MotoGP Team
ยามาฮ่า ต้อนรับ “โทปรัค” นักบิดตุรกี เตรียมลงทดสอบรถแข่ง Yamaha YZR-M1 รุ่นใหม่ ที่สนามช้างฯ
ของที่ระลึกต้อนรับถึงประเทศไทย
ยามาฮ่า ต้อนรับ “โทปรัค” นักบิดตุรกี เตรียมลงทดสอบรถแข่ง Yamaha YZR-M1 รุ่นใหม่ ที่สนามช้างฯ
+3