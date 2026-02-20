“วัดสุทธิฯ”จัดงานใหญ่ศิษย์เก่าดีเด่น เชิดชูเกียรติ 6 สาขา เริ่ม 21 มี.ค.69

“บิ๊กกิจ” นายสุกิจ สุริยประภาดิลก นายกสมาคมนร.เก่าสุทธิวราราม เตรียมจัดงานใหญ่ “We Stand Together 115 Years“ เชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 6 สาขา วันเสารที่ 21 มี.ค.นี้ เพื่อเป็นแบอย่างที่ดีให้กับสังคมและนักเรียนรุ่นหลังต่อไป หลัง “เสนาหอย” ดารานักแสดงชื่อดังด้านบันเทิงได้รับรางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 68
นายสุกิจ สุริยประภาดิลก นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริหาร พร้อมมีมติเห็นชอบในการจัดงานศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปี 2569 พร้อมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ภายใต้ธีมงาน “We Stand Together 115 Years“ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 115 ปีของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานบนถนนเจริญกรุงสายแรกของกรุงเทพ ทั้งนี้สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวรารามขอเชิญชวนทุกท่านเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” ประจำปี 2569 เข้ามาได้เลยที่ทำการสมาคมฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน-คนรุ่นหลังต่อไป ปิดรับสมัครภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
สำหรับประเภทศิษย์เก่าที่เปิดรับเสนอชื่อนั้นมีดังนี้ คือ 1. ผู้บริหารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2. ผู้บริหารภาคเอกชน 3. นักวิชาการและผู้สร้างนวัตกรรม 4. นักสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ 5. นักศิลปกรรม นักกีฬา และผู้สร้างสรรค์งานบันเทิง และ 6. นักบริการสังคม โดยเมื่อปีที่แล้ว 2568 ศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างสรรค์งานบันเทิง ได้แก่ ”เสนาหอย“ นายเกียรติศักดิ์ อุดมนาค นักแสดงและพิธีกรชื่อดังทางช่อง 7 สี อดีตนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดสุทธิฯ นอกจากนี้ยังมี ”หมาแก่” นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ นักจัดรายการชื่อดังแห่งรายการ เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ Thailand ทางช่อง 9 อสมท.ในด้านนักสื่อสารฯ ก็เคยเป็นศิษย์เก่าสถาบันแห่งนี้ ปิดท้ายที่ “ป๋าน๊อต” นายกรสยาม นนทรัตน์ อดีตนักเตะนักเรียนไทยรุ่น 18 ปี ที่เคยสร้างชื่อในระดับสโมสรโอสถสภาฯ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทประกันชั้นนำของเมืองไทย
นายสุกิจ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวยังจะมีการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯอีกด้วย โดยมีเนื้อหารายละเอียดต่างๆมากมาย อาทิ การรับรองการรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 67, แถลงผลการดำเนินงานสมาคมในช่วงรอบปีที่ผ่านมา, รับรองงบดุลบัญชีรายรับรายจ่ายปี 67, แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน, พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม, รับทราบการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของนายทะเบียน และ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญ คือ งานประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาต่างๆที่ทางสมาคมฯได้กำหนดไว้
“ส่วนตัวอยากจะขอเชิญชวนศิษย์เก่าดีเด่นในรุ่นต่างๆ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย แม้ว่า ปีนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่งานดังกล่าวนี้ก็จะทำให้อย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อเชิดชูเกียรติบรรดาศิษย์เก่าดีเด่นทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกคนที่ได้ทุ่มเทเสียสละให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น ตามนโยบายแนวทางการทำงานที่ชัดเจนของสมาคมฯ ซึ่งในแต่ละปีเรามีงานสำคัญต่างๆมากมายเพื่อหางบประมาณมาช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ยังขาดทุนทรัพย์” นายสุกิจ กล่าวทิ้งท้าย