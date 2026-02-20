“จีโน่” ขยับรั้งที่สอง ครึ่งทาง ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ

จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก เครื่องร้อนหวด 9 อันเดอร์พาร์ 63 แบบไร้โบกี้ รวมสองวันมี 14 อันเดอร์พาร์ 130 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองหลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ โซมี ลี จากเกาหลีใต้ ระเบิดฟอร์มแรงหวดวันเดียว 11 อันเดอร์พาร์ 61 แซงขึ้นนำเดี่ยวที่ 17 อันเดอร์พาร์ 127
ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟระดับโลกจากแอลพีจีเอทัวร์รวม 72 คน ลงชิงชัยแบบไม่มีตัดตัว โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, โม-โมรียา จุฑานุกาล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของรายการ
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือหนึ่งของโลก เครื่องร้อนหวดอีเกิ้ลที่หลุม 7 พาร์ 5 กับอีก 7 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 9 อันเดอร์พาร์ 63 รวมสองวันมี 14 อันเดอร์พาร์ 130 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสอง ตามหลัง โซมี ลี มืออันดับ 38 ของโลก จากเกาหลีใต้ สามสโตรค
อาฒยา ฐิติกุล ซึ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 23 ปี ในวันนี้ เผยว่า “การเล่นในรอบสองนี้ทั้งตีดีและพัตต์ได้ดี สภาพอากาศก็ไม่แย่มาก การทำได้ 9 อันเดอร์พาร์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย รวมสองวัน 14 อันเดอร์พาร์ถือว่าเกินคาด สำหรับการเล่นอีกสอง วันสุดท้ายก็จะทำตามแผนเดิม วันนี้มีความสุขมากเพราะตลอดทั้งวันได้ยินเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มากที่สุดในชีวิตที่เคยได้ยินมา”
ทางด้าน โซมี ลี วัย 27 ปี จากเกาหลีใต้ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสองที่อันดับ 3 ร่วม ระเบิดฟอร์มร้อนแรง 1 อีเกิ้ล 9 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 11 อันเดอร์พาร์ 61 เป็นสถิติสกอร์ต่ำสุดต่อรอบของรายการนี้เท่ากับ อากิเกะ อิวาอิ นักกอล์ฟจากญี่ปุ่น ทำไว้ในเมื่อปี 2025 พร้อมแซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 127
ขณะที่ ลิเดีย โค มืออันดับ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ เก็บเพิ่มอีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131 ขยับตามมาที่อันดับ 3 ร่วมกับ ชิซซี่ อิวาอิ มือ 30 โลกจากญี่ปุ่น ที่หวดเข้ามา 10 อันเดอร์พาร์ 62
ส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยอีก 7 คน พราว-ชเนตตี วรรณแสน มือ 56 ของโลก ผู้นำร่วมวันแรก เก็บอีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136 อยู่อันดับ 13 ร่วม, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138 อยู่อันดับ 27 ร่วมกับ เม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์ปี 2021 ที่ทำ1 อันเดอร์พาร์ 71, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มือ 49 ของโลก ทำอีเวนพาร์ 72 รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 (68-72) อยู่อันดับ 41 ร่วมกับ เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี ที่ตีมา 3 อันเดอร์พาร์ 69, ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย ทำอีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 อันดับ 64 ร่วม และ โมรียา จุฑานุกาล มือ 205 ของโลก ตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 75 สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 รั้งอันดับ 68 ร่วม