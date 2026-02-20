ยามาฮ่า เปิดตัว NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE เทรนดี้สกู๊ตเตอร์แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “PLAY UNIQUE, PLAY FAZZIO”

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัว NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE รถจักรยานยนต์ออโตเมติกสไตล์แฟชั่นรุ่นใหม่ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “NEW STYLE… MY GENERATION! เจนใหม่…สไตล์เนี้ยะ!” สะท้อนความเป็นตัวตน ความแตกต่าง และอิสระในการใช้ชีวิตของผู้ขับขี่ในทุกวัน
ฟาซซิโอ้ ไฮบริด ไลท์ ใหม่! โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขี่ง่าย นั่งสบาย และคล่องตัว เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียน ไปทำงาน หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน มาพร้อมความคุ้มค่าทั้งด้านราคาและการประหยัดน้ำมัน พร้อมการรับประกันคุณภาพยาวนาน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร* สร้างความมั่นใจตลอดการใช้งาน
ด้านดีไซน์สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยไฟหน้า แบบ LED และไฟท้าย ดีไซน์แคปซูล ให้ภาพลักษณ์ทันสมัย พร้อมให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพการขับขี่ เสริมด้วย LCD Digital Meter ดีไซน์แคปซูล แสดงผลข้อมูลครบถ้วน ทั้งความเร็ว เวลา และข้อมูลการประหยัดน้ำมัน ชัดเจน อ่านง่าย และสอดรับกับภาพลักษณ์ของตัวรถ
มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด 125 ซีซี ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ขณะออกตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยไอเสีย ผสานการทำงานของ Stop & Start System ที่จะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดนิ่งเกิน 5 วินาที ช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
ขี่ง่าย มั่นใจทุกเส้นทาง ด้วยขนาดตัวรถที่กะทัดรัด ควบคุมได้ง่าย คล่องตัว เหมาะกับสภาพการจราจรในเมือง พร้อมระบบ UBS (Unified Brake System) ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้า และล้อหลัง ลดระยะเบรก และเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถในทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น USB Type-A Mobile Charging สำหรับชาร์จอุปกรณ์สื่อสารระหว่างการเดินทาง, F-BOX ใต้เบาะขนาด 17.8 ลิตร รองรับสัมภาระได้อย่างจุใจ, Double Hook Carabiner ที่แขวนของแบบคู่ เพิ่มความสะดวกในการพกพา, พื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างพิเศษ เพื่อความสบายในการขับขี่ รวมถึง Accessories Port สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน
ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด ไลท์ ใหม่! มีให้เลือก 3 สี ได้แก่
• สีดำ Active Black
• สีชมพู Neo Mauve
• สีเขียว Nomad Green
พร้อมวางจำหน่ายในราคาแนะนำเพียง 49,900 บาท และมั่นใจได้ด้วยการรับประกันคุณภาพนาน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*
NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE คือสกู๊ตเตอร์แฟชั่นที่ผสานดีไซน์ เทคโนโลยี และความคุ้มค่าไว้ในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความแตกต่าง ความสะดวกสบาย และความมั่นใจในทุกการเดินทาง สามารถเลือกชม NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID LITE ได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั่วประเทศ พิเศษสำหรับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง “Yamaha Smart Reward” แอปพลิเคชัน พร้อมลงทะเบียนรับฟรีทันที 5,000 คะแนน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้กับลูกค้ายามาฮ่าโดยเฉพาะ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าได้ร่วมสนุกทุกการใช้จ่ายที่ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อสะสมแต้มนำไปแลกซื้อ หรือแลกรับส่วนลดจากร้านค้าพันธมิตรมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. Yamaha Call Center 02-263-9999
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.yamaha-motor.co.th
Facebook: Yamaha Society Thailand
Instagram: @YamahaSocietyThailand
YouTube: Yamaha Society Thailand
LINE OA: @Yamahasociety
*การรับประกัน 5 ปี : รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเครื่องยนต์ กลุ่มโครงรถ และกลุ่มระบบไฟฟ้า ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จากัด เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทั้งนี้ ต้องนำรถเข้าตรวจเช็กตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะรับประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.yamaha-motor.co.th
