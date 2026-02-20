'อรวรรณ' ดับลูกเด้งชิลีฉิว 'สุธาสินี' ร่วงหญิงเดี่ยวสิงคโปร์สแมช

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติ รายการ "ดับเบิลยูทีที สิงคโปร์ สแมช 2026" ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 1 มี.ค.2569 ที่เกลลัง ประเทศสิงคโปร์ รายการนี้มีนักกีฬา 240 คน จาก 54 ประเทศ ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 1,550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48,414,250 บาท โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ส่ง 2 สาวนักกีฬาทีมชาติ "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง และ "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร เข้าร่วมชิงชัย
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อรวรรณ พาระนัง มืออันดับ 85 ของโลก มีโปรแกรมแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรก จากทั้งหมด 3 รอบ ในรูปแบบน็อคเอาท์ พบกับ เซิง ชี่หยิง มือตบรุ่นพี่อันดับ 146 ของโลก จากชิลี
รูปเกมเป็นทาง ทิพย์ อรวรรณ ที่มีศักยภาพเหนือกว่ามาก ทั้งสปีดและความดุดัน ก่อนจะไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งไปได้ไม่ยาก 3-0 เกม (11-4, 11-5, 11-3) อรวรรณ ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่สอง รอพบกับ ลอรา วาตานาเบ มืออันดับ 123 ของโลกจากบราซิลในช่วงค่ำของวันที่ 20 ก.พ.69
ขณะที่อีกหนึ่งสาวไทย สุธาสินี เสวตรบุตร มืออันดับ 113 ของโลกและเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ล่าสุด ลงสนามรอบแรกพบ เลอานา โฮชาต มืออันดับ 180 ของโลก จากฝรั่งเศส คู่นี้ตีกันได้อย่างสูสี ผลัดกันชนะเกมไปมาจนมาเสมอกันที่ 2-2 เกม ต้องตัดสินกันที่เกมสุดท้าย ทว่าสุดท้ายเป็นมือตบจากฝรั่งเศสที่ตีได้เฉียบคมมากกว่า เอาชนะ สุธาสินี ไปในเกมสุดท้าย จบการแข่งขัน เลอานา โฮชาต จากฝรั่งเศส ตบชนะ สุธาสินี เสวตรบุตร 3-2 เกม (11-5, 8-11, 12-10, 10-12, 11-7)
ส่งให้ หญิง สุธาสินี ตกรอบคัดเลือกรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยว อย่างไรก็ดี สุธาสินี ยังมีโปรแกรมในประเภทหญิงคู่ที่จะตีคู่กับรุ่นน้อง อรวรรณ ให้ได้ลุ้นอยู่อีกหนึ่งประเภทหลังจากนี้