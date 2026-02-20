ไอคอนสยามพาเชียร์แมตช์แดงเดือด “แมนยู ปะทะ ลิเวอร์พูล” ถึงอังกฤษ

ไอคอนสยาม มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายกับแมตช์หยุดโลกพาเชียร์ “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs ลิเวอร์พูล” แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ถึงโอลด์ แทรฟฟอร์ด
ในแคมเปญ “THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE 2026 : RED WAR The Unrivaled Match 2026”
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็น Global Experiential Destination ด้วยแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE 2026 : RED WAR The Unrivaled Match 2026” ชวนลูกค้าคนพิเศษไปเชียร์ทีมโปรดกับศึกแดงเดือดระดับตำนาน “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” ปะทะ “ลิเวอร์พูล” แบบสดๆ ติดขอบสนาม รับชมแมตช์แดงเดือดพร้อมสัมผัสประสบการณ์ VIP สุดพิเศษ จากที่นั่งโซน Executive Lounge ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สิทธิพิเศษนี้สำหรับ 8 สุดยอดนักช็อป ลูกค้าคนสำคัญของไอคอนสยามเท่านั้น
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience เกิดจากความตั้งใจของไอคอนสยามที่จะมอบสุดยอดประสบการณ์พิเศษอันแตกต่างและหลากหลายเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการ ให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้สัมผัสกับความเหนือระดับในทุกมิติ ทั้งที่สุดของทริปพิเศษ ที่สุดของรสชาติ ที่สุดความบันเทิงซึ่งหาชมได้ยาก และครั้งนี้เราพร้อมจะมอบที่สุดของสายสปอร์ตให้คนรักฟุตบอลได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมายอีกครั้ง กับศึกแดงเดือดระดับตำนาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ ลิเวอร์พูล ซึ่งครั้งก่อนได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ไอคอนสยามจึงสานต่อความสำเร็จด้วยแคมเปญ THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE 2026 : RED WAR The Unrivaled Match 2026 โดยไม่เพียงมอบโอกาสให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้ไปเชียร์แมตช์ระดับโลกถึงขอบสนาม แต่ยังเพิ่มความพิเศษแบบประสบการณ์ VIP ไปอีกขั้น ด้วยที่นั่งในโซน Executive Lounge พร้อมสิทธิพิเศษระดับพรีเมียม ที่จะมอบความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่สนาม จนถึงวินาทีแห่งเสียงเฮฉลองชัยในแมตช์ประวัติศาสตร์”
ทั้งนี้แมตช์การแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ผู้จัดงานกำหนด) ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยการเข้าชมการแข่งขันในโซน Executive Lounge จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ
• บริการเจ้าหน้าที่นัดพบ และพาเข้าสู่สนาม
• ที่นั่งชมระดับพรีเมียม Executive Padded Seats ชมการแข่งขันแบบใกล้ชิด
• สามารถเข้าใช้บริการ Lounge ได้ล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน และอยู่ต่อได้ 1 ชั่วโมงหลังจบเกม
• Welcome Drink (Sparkling Wine 1 แก้ว)
• ลิ้มรสเมนูอาหาร 4 คอร์ส พร้อมบาร์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
• รับ Teamsheet และ Matchday Program (booklet) เก็บเป็นที่ระลึก
ภายใต้แคมเปญนี้ ไอคอนสยามจะมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าผู้เป็นสุดยอดนักช็อปได้สัมผัสประสบการณ์ชมศึกแดงเดือดในระดับ Executive Lounge ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 16 ที่นั่ง) สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE 2026 : RED WAR The Unrivaled Match 2026” และสะสมยอดใช้จ่ายภายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส สูงสุดตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น (ยอดซื้อสะสมขั้นต่ำ 300,000 บาทขึ้นไป ทุกหมวดสินค้าที่ร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 - 20 มีนาคม 2569
แฟนบอลตัวจริงพลาดไม่ได้ กับการคว้าโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ ลูกหนังอังกฤษ จากที่นั่งระดับ Executive Lounge แบบติดขอบสนาม ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “THE EXTRAORDINARY EXPERIENCE 2026 : RED WAR The Unrivaled Match 2026” ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง https://superapp.onesiam.com/PZZH/f9tjx2sg เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 8 ท่านแรก ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ที่รวมความตื่นเต้นของแมตช์ระดับโลกเข้ากับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM และ www.iconsiam.com