พีพีทีวี ยิงสด! ศึก THAI FIGHT LEAGUE ประชันยอดมวย 7 คู่เดือด วันอาทิตย์ 22 ก.พ. นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดความมันส์ตาแตกส่งตรงจากขอบเวที ศึกมวยไทยคาดเชือก “THAI FIGHT LEAGUE” ที่ขนทัพนักชกระดับแถวหน้ามาดวลศิลปะแม่ไม้มวยไทยจัดเต็ม 7 คู่ ใน วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ เริ่มสดทางหน้าจอ ตั้งแต่เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
สังเวียนเดือดซุปเปอร์ไฟต์สัปดาห์นี้! แฟนมวยห้ามพลาด ในรุ่นพิกัด 66 กิโลกรัม เป็นการพบกันระหว่าง ขวัญใจนักสู้ กล้าศึก พุ่มพันธุ์ม่วง อคาเดมี่ ปะทะกับ ทิอาโก้ อัลเมด้า นักชกจากบราซิล ที่พร้อมเปิดเกมแลกอาวุธแบบไม่มีถอย การันตีความดุเดือดชนิดสังเวียนต้องสะเทือน
พร้อมเสริมทัพความมันส์ต่อด้วยเหล่านักชกยอดฝีมือที่พร้อมระเบิดฟอร์มครบทุกพิกัด ไม่ว่าจะเป็น รุ่น 68 กิโลกรัม วรจักรเล็ก พบกับ ยาห์ย่า จากอิหร่าน และ เพชรเอก พบกับ ดิโอโก้, รุ่น 65 กิโลกรัม สิงห์ร้ายจากระยอง สิงห์สมุทร พบ บาซีร์ จากอิหร่าน และ กฤษณา ดวล เลอันโดร ในรุ่น 63 กิโลกรัม ซามูไร ปะทะ สายชล และรุ่น 61 กิโลกรัม เพชรทวีศักดิ์ พบ อามีร์ นักชกจากอิหร่าน
ร่วมพิสูจน์ความดุดันลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้! ในศึก ‘THAI FIGHT LEAGUE’ พีพีทีวี ถ่ายทอดสดความมันส์เต็มรูปแบบในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป ทางหน้าจอพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36