พรีเมียร์ลีกเสิร์ฟสองคู่บิ๊กแมตช์ แมนฯซิตี้ลุ้นจี้จ่าฝูง-ปืนบุกเล้าไก่

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาล สัปดาห์นี้เริ่มจากวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) ได้มีเกมที่ขยับเลื่อนล่วงหน้า ระหว่าง วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส พบ อาร์เซน่อล ซึ่งถูกเลื่อนจากสัปดาห์ที่ 31 มาแข่งขันในสัปดาห์นี้แทน ผลการแข่งขันนัดนี้อาจกลายเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้สถานการณ์บนตารางคะแนนยิ่งทวีความเข้มข้น ก่อนเข้าสู่โปรแกรมประจำสัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 21–24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยภาพรวมของตารางคะแนนในขณะนี้ถือว่าเบียดกันอย่างสูสี ทั้งในกลุ่มลุ้นแชมป์ พื้นที่ท็อปโฟร์และโซนหนีตกชั้น ทำให้ทุกแมตช์มีความหมายต่ออันดับโดยตรง ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
คืนวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดฉาก เวลา 22.00 น. Monomax ถ่ายทอดสดสามคู่พร้อมกัน เริ่มจาก แอสตัน วิลล่า พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด เจ้าถิ่นยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรป ขณะที่ทีมเยือนต้องการแต้มเพื่อขยับหนีโซนอันตราย ด้าน เบรนท์ฟอร์ด พบ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน เป็นการเจอกันของสองทีมกลางตารางที่อันดับสูสี ผู้ชนะมีสิทธิ์ขยับขึ้นครึ่งบนทันที และอีกคู่ เชลซี ดวล เบิร์นลีย์ โดยเชลซีจำเป็นต้องเร่งเก็บคะแนนไล่จี้กลุ่มท็อปโฟร์ โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 จากนั้นเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569) เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ เกมนี้มีผลต่อทั้งพื้นที่ยุโรปและโซนล่าง ก่อนที่ เวลา 03.00 น. จะเป็นบิ๊กแมตช์ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในคู่เอกของสัปดาห์ “เรือใบสีฟ้า” ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาจังหวะไล่ล่าจ่าฝูง เกมนี้มีผลโดยตรงต่อเส้นทางลุ้นแชมป์
ความเข้มข้นยังดำเนินต่อในคืนวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกันสามคู่ เริ่มจาก คริสตัล พาเลซ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส สองทีมที่ต้องการแต้มเพื่อความมั่นคงกลางตาราง ถัดมาที่ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านรับ ลิเวอร์พูล โดย “หงส์แดง” ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นท็อปโฟร์ การบุกเยือนครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญ และอีกคู่ ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการขยับอันดับในโซนล่าง ปิดท้ายค่ำคืนวันอาทิตย์ เวลา 23.30 น. กับศึกดาร์บี้ลอนดอนระหว่าง ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ และ อาร์เซน่อล เกมแห่งศักดิ์ศรีที่มากกว่า 3 คะแนน และอาจสร้างแรงสะเทือนต่ออันดับบนของตาราง ทั้งหมดนี้รับชมทาง Monomax
ก่อนปิดท้ายสัปดาห์เช้ามืดวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569) Monomax ยิงสด เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าถิ่นต้องการแต้มเพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาระยะห่างจากโซนท้ายตาราง ขณะที่ “ปีศาจแดง” เดินหน้ารักษาอันดับบนตาราง การบุกเยือนครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยแรงกดดันและความคาดหวังสูง
ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ครบทุกคู่ แบบถูกลิขสิทธิ์ ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!