ไอซ์ฮอกกี้ไทยผงาดแชมป์โลก ยู-18 ด.3 เฉือนชนะ ไอซ์แลนด์ 4-3 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ

“กัปตันเจด” ชยพล จรัสกร ฮีโร่ซัดประตูชัย 4-3 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์โลกไอซ์ฮอกกี้ ยู-18 ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ ปีหน้า ส่วน ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน คว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม และ คิงส์ตัน จือ จุน พาน นายด่านไทย ได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม
การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี (2026 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B) ที่ประเทศบอสเนีย โดยในดิวิชั่นนี้ มี 6 ทีมเข้าร่วมชิงชัยคือ ไทย, บอสเนีย, เติร์กเมนิสถาน, ไอซ์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก และ แอฟริกาใต้ ซึ่งในรอบแรกนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม ไทย อยู่กลุ่ม บี ร่วมกับ เติร์กเมนิสถาน กับ ลักเซมเบิร์ก ส่วน กลุ่ม เอ มี บอสเนีย, ไอซ์แลนด์ และ แอฟริกาใต้
ระบบการแข่งขันจะแตกต่างจากที่เคยคุ้นชิน เพราะในการแข่งขันนี้รอบแรก ทีมในกลุ่มเดียวกันจะไม่ได้แข่งด้วยกัน แต่จะเป็นการแข่งนอกกลุ่ม แล้วนำคะแนนจัดอันดับภายในกลุ่ม จากนั้นเข้าสู่รอบสองทีมที่ได้อันดับ 1-2 ของกลุ่มจะต้องมาแข่งกันเพื่อหาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วนทีมอันดับ 3 ของทั้ง 2 กลุ่มจะต้องมาแข่งกัน 2 นัด เพื่อชิงอันดับ 5
ในส่วนของไทยที่อยู่กลุ่มบีนั้นรอบแรกถือว่าทำผลงานได้ดีเอาชนะทีมจากกลุ่มเอ 3 นัดติดต่อกัน เริ่มจาก ถล่มเจ้าภาพบอสเนีย 12-3 แล้วไล่ต้อน แอฟริกาใต้ 4-2 และ เผด็จศึก ไอซ์แลนด์ 4-2 จบอันดับ 1 ของกลุ่มบี จากนั้นรอบสองเอาชนะ เติร์กเมนิสถาน ทีมอันดับ 2 ของกลุ่มบีแบบขาดลอย 14-0 เข้าไปชิงชนะเลิศกับ ไอซ์แลนด์ ที่ชนะ บอสเนีย 8-2
รอบชิงชนะเลิศนั้นเด็กไทยมีความมั่นใจมากจากผลงานที่ผ่านมาชนะรวดทุกนัด และยังเคยชนะ ไอซ์แลนด์ มาแล้วในรอบแรก แต่เกมรอบชิงต่างออกไปเพราะทั้งสองทีมผลัดกันครองเกมสร้างเกมรุก ซึ่งเป็น ไอซ์แลนด์ ที่ออกนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 3 แล้วไทยมาตามตีเสมอ 1-1 ได้ในนาทีที่ 18 จาก ชยพล จรัสกร ต่อมาพีเรียดสอง ไอซ์แลนด์ ได้จังหวะขึ้นนำ 2-1 อีกครั้ง
แต่เมื่อเริ่มพีเรียดสามได้เพียง 2 นาที ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน มาทำประตูตีเสมอ 2-2 และในนาทีที่ 47 กองเชียร์ไทยได้เฮเมื่อ ชยพล จรัสกร ทำประตูพลิกนำ 3-2 อย่างไรก็ตามไทยดีใจได้เพียง 10 นาทีก็โดนตีเสมอ 3-3 ทำให้จบเกมเสมอกันต้องมาสู้ในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก 5 นาที แล้วเป็นทางเด็กไทยที่โชว์เลือดนักสู้ครองเกมเข้าทำแล้ว ชยพล จรัสกร ฉกลูกมาได้แล้วหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตูชัยในนาทีสุดท้าย ให้ไทยเฉือนชนะ 4-3 คว้าแชมป์ฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นใน ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ ในปีหน้า ส่วน ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน ได้รางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเม้นจากผลงาน ยิง 8 ประตู กับ 8 แอสซิสต์ และ คิงส์ตัน จือ จุน พาน ผู้รักษาประตูไทย ได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ส่วน “กัปตันเจด” ชยพล จรัสกร ที่ทำ 3 ประตูในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อนๆในทีมโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไทย
สำหรับรายชื่อนักกีฬายู-18 ชุดแชมป์ ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี มีดังนี้ ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย, อนาคิน วสิฏฐิตานนท์, คิงส์ตัน จือ จุน พาน, ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน, ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน, ธิษณ์ธาวิน พิริยภิญโญ, วิภาสพงษ์ ศรีประจิตติชัย, เกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ, วรปรัชญ์ วัฒนพระยา, ธรรม์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ธีร์ธาวัช ภัทรมาศสกุล, ชยพล จรัสกร, ธนดล ศักดิ์ชัยเจริญกุล, สิรดนัย สิริโปราณานนท์, ปุณณ์ จารุสกุลอารียกุล, ปภังกร นาคดี, ธนประเสริฐ สินศิริทรัพย์, ธภัทร มงคลรัตนชาติ และ ธีรานนท์ อาจหาญ มี ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะ และ “โค้ชต่อ” เทวินทร์ ชาติสุวรรณ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน