"รวงข้าว“ ฮอต เข้ารอบก่อนรองฯหวด W100 บังกาลอร์

ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W100 บังกาลอร์" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,130,000 บาท ที่ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 ก.พ.69 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย มือ 126 ของโลก พบกับ เมอิ ยามากูชิ นักเทนนิสญี่ปุ่น มือ 268 ของโลก ซึ่ง ลัลนา เคยเอาชนะมาได้ 1 ครั้งในการแข่งขันเมื่อปี 2023
สำหรับผลการแข่งขันแมทช์นี้ ลัลนา ยังคงโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นกว่าคว้าชัยชนะ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-4 โดยใช้เวลาหวด 1 ชั่วโมง 32 นาที ทำให้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้ตามคาด