“ชเนตตี-ฮาตาโอกะ” เปิด 7 อันเดอร์ นำร่วมฮอนด้า แอลพีจีเอฯ รอบแรก

ชเนตตี วรรณแสน ประเดิมหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำร่วมกับ นาสะ ฮาตาโอกะ โปรสาวจากญี่ปุ่น เปิดรอบแรกกอล์ฟฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ขณะที่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งอันดับ 6 ร่วม
ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟระดับโลกจากแอลพีจีเอทัวร์รวม 72 คน ลงชิงชัยแบบไม่มีตัดตัว โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล, เม-เอรียา จุฑานุกาล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, พราว-ชเนตตี วรรณแสน, โม-โมรียา จุฑานุกาล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของรายการ
เปิดฉากรอบแรกปรากฎว่า โปรพราว-ชเนตตี วรรณแสน นักกอล์ฟมือ 56 ของโลก ประเดิมเยี่ยมหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 9 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ ขึ้นนำร่วมกับ นาสะ ฮาตาโอกะ มืออันดับ 16 ของโลกจากญี่ปุ่น ที่ทำ 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว โดยมี เจมม่า ดรายเบอร์กห์ จากสกอตแลนด์, ฮเย จิน ชอย และ ลี โซมิ สองสาวจากเกาหลีใต้ ตามมาที่อันดับ 3 ร่วม ด้วยสกอร์คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 66
ชเนตตี เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “การเล่นวันแรกค่อนข้างดี แม้จะพัตต์เสียไป 2 หลุม ก็พยายามเล่นตามเกมของตนเอง ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะการเล่นในสนามนี้ปกติก็ตีดี แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาก็จะไปไกลมาก ในใจก็คิดแค่ 4 อันเดอร์ไว้ก่อน ส่วนสนามวันนี้ก็ดีเหมือนทุกๆ ปี กรีนอาจจะไม่วิ่งมาก ที่สำคัญคือรู้สึกดีที่มีคนดูเยอะ ซึ่งจะไม่เป็นปัญหากับการเล่นของเรา เพราะจะต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด”
ขณะที่ดาวดังอย่าง จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลก หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 อยู่ในกลุ่มอันดับ 6 ร่วมกับ โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2021 และ ลิเดีย โค มืออันดับ 6 ของโลกจากนิวซีแลนด์ เจ้าตัวกล่าวว่า “การเล่นออกมาดีกว่าที่คิดไว้ ไม่ใช่สกอร์ แต่เป็นการเล่นช็อตต่างๆ เพราะก่อนแข่งมีความกังวลกับเหล็กอยู่บ้างและไม่ได้มั่นใจ แต่พยายามจะไม่คิดถึงผลการแข่งขันมากนัก สำหรับ 5 อันเดอร์พาร์ ถือว่าค่อนข้างพอใจ”
ส่วน แองเจิล หยิน แชมป์เก่าชาวอเมริกัน มืออันดับ 13 ของโลก ตีเข้ามาทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่อันดับ 26 ร่วม ส่วนนักกอล์ฟไทยรายอื่น เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มือ 49 ของโลก ทำ 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่อันดับ 16 ร่วม, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ มือ 258 ของโลก ทำ 2 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 36 ร่วม, เอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี แชมป์รอบเนชั่นแนลควอลิฟาย ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 44 ร่วม, โม-โมรียา จุฑานุกาล มือ 205 ของโลก ตีเข้ามา 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 58 ร่วม และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย ตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 รั้งอันดับ 62 ร่วม