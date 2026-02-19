“ปอป้อ” เตรียมเปิดอะคาเดมี่ บน The O2 Bangkok สปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่มีครบทั้งการแพทย์-กีฬา-การฟื้นฟู

“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เตรียมเปิด "ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี" สปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งแรกในไทย ที่รวบรวม "การแพทย์-กีฬา-การฟื้นฟู" แบบครบวงจร ส่งทีมโค้ชมือโปร เพื่อดันศักยภาพเด็กไทยสู่นักกีฬาระดับโลกเตรียมเปิดให้บริการ มิถุนายน 2569 นี้
นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok พร้อมด้วย ดร.ก้องศัก ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกันเป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งแรกของอาเซียน ที่ผสาน "การแพทย์-กีฬา-การ ฟื้นฟู" ครบวงจร โดยมี "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินดันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลก ร่วมงาน ที่โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา
ภายในงาน "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินดันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลก ได้ประกาศเปิดตัว ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี บนพื้นที่ ดิโอทู แบงค็อก สปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งแรกของไทย และของอาเซียน ที่ผสาน "การแพทย์-กีฬา-การ ฟื้นฟู" ครบวงจร ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ล้ำฤทธิ์ จำกัด โดยอะคาเดมีของ "ปอป้อ" ที่ The 02 Bangkok ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 ใกล้ MRT สถานีบางอ้อและรายล้อมด้วยเขตชุมชนเมือง บนพื้นที่ 10,200 ตารางเมตร
ทั้งนี้ "ปอป้อ" จะลงมือบริหารเต็มตัวในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการอะคาเดมี มุ่งนำประสบการณ์จากสนามแข่งมาปั้นนักแบดมินตันดาวรุ่งของไทยสู่เวที่แข่งขันระดับโลก ด้วยสนามแบดมินตัน 7 คอร์ตมาตรฐานสากลแบบติดแอร์ 100% พร้อมด้วยทีมโค้ชมืออาชีพ และการดูแลด้านการแพทย์-การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรในคอมเพล็กซ์ The 02 Bangkok ที่ "สำฤทธิ์" ลงทุนไปกว่า 200 ล้านบาท โดย ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี และ The 02 Bangkok เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายนปีนี้
"ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เผยว่า ตลอดเส้นทางการเป็นนักกีฬามืออาชีพ ตนเข้าใจดีว่าสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับนักกีฬาเยาวชนไทย คือการมีสนามที่ได้มาตรฐานระดับสากล และการดูแลรอบด้านตั้งแต่การฝึกซ้อม การรักษาการบาดเจ็บ ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เราอยากทำอะคาเดมีเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ได้ฝึกซ้อมในสนามระดับแข่งขัน มีทีมโค้ชมืออาชีพคอยดูแล และเมื่อบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติ ก็มีทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดพร้อมดูแลอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อช่วยให้นักกีฬาได้พื้นฟูร่างกายจนกลับมาแข่งขันได้ นี่คือเหตุผลที่ป้อเลือกเปิดอะคาเดมีที่ The 02 Bangkok เพราะที่นี่ตอบโจทย์ทุกอย่าง เรามีสนามมาตรฐานสากล 7 คอร์ตแบบติดแอร์ทั้งหมด พื้นสนามคุณภาพสูงจากวัสดุพรีเมียมที่ซับแรงกระแทก ช่วยลดการบาดเจ็บที่เข่า พร้อมคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันและศูนย์กายภาพบำบัดอยู่ในอาคารเดียวกัน นักกีฬาจะได้รับการ ดูแลแบบครบจริง ๆ ไม่ต้องไปหลายที่
“ในฐานะผู้อำนวยการอะคาเดมี ป้อคัดสรรทีมโค้ชมืออาชีพมาร่วมออกแบบการฝึกฝนเพื่อดึงศักยภาพน้องๆ ออกมาให้ดีที่สุด ป้อพร้อมนำประสบการณ์การแข่งขันและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวงการมาร่วมยกระดับนักกีฬาเยาวชนไทยสู่เวทีโลก" ผสาน "การแพทย์-กีฬา-การฟื้นฟู" ในที่เดียว” ปอป้อ กล่าว
ด้าน นายแพทย์มานพ ศิลาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง The O2 Bangkok กล่าวว่า "สิ่งที่ทำให้ The 02 Bangkok แตกต่างจากสนามกีฬาทั่วไป คือการมีคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันและศูนย์กายภาพบำบัดอยู่ในอาคารเดียวกันกับสนามกีฬา นักกีฬาเยาวชนที่เข้ามาฝึกซ้อมที่ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี จะได้รับการดูแลตั้งแต่การฝึกซ้อมกับโค้ช มืออาชีพ การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และหากเกิดการบาดเจ็บขึ้น ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่คลินิกสุขเลิด ( Sukler Clinic) ได้ทันที จากนั้นเข้าโปรแกรมพื้นฟูสมรรถภาพกับนักกายภาพบำบัด แล้วกลับมาซ้อมต่อที่สนามเดิมภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และโค้ชแบบไร้รอยต่อ
“ทั้งหมดนี้จะช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ทำให้นักกีฬาเยาวชนต้องเลิกเล่นกี่พา และช่วยดันศักยภาพให้พวกเขากลับมาแข่งขันได้เร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น เราปักหมูดให้The O2 Bangkok เป็น ศูนย์กีฬาเยาวชนแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาโดยเฉพาะ เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสุขภาพดี ภายใต้พันธกิจ 'Move Better, Feel Younger, Live Longer เพราะเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวและการสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกต้อง จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้น และเมื่อเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องเราก็จะอายุยืนอย่างมีคุณภาพ" ส่อง The 02 Bangkok คอมเพล็กซ์ 4 ชั้น ยกมาตรฐานการฝึกซ้อมทุกมิติ”
สำหรับ The 02 Bangkok มีพื้นที่อาคาร 10,200 ตารางเมตร รวม 4 ชั้น ประกอบด้วย ทรัพย์สิรี แบดมินตัน อะคาเดมี นำทีมสอนโดยปอป้อ, สนามบาสเกตบอลติดแอร์ โดย FYB Basketball Academy พร้อมพื้นไม้เกรดแข่งขันมืออาชีพด้วยระบบซับแรงกระแทก, สนามฟุตบอล 5 คน โดย FYB Football Academy โดยบริษัท Fei Yue Asia ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ FYB, PRIMALAPE ฟิตเนสเปิด 24 ชั่วโมงที่บริหารจัดการโดย AI แห่งแรกในไทย และคลินิกสุขเลิด (Suklert Clinic) สระน้ำ Hydrotherapy กลางแจ้ง ความยาว 25 เมตร, ศูนย์อาหารและเครื่องดื่มพร้อมตัวเลือกเมนูสุขภาพที่หลากหลาย และพื้นที่จอดรถกว้างขวาง พร้อมมีแผนเปิดบริการนวดและสปาในอนาคต ปักหมุดเป้าหมายยกระดับวงการกีฬาไทย
The 02 Bangkok ตั้งเป้าเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์แห่งการยกระดับประสิทธิภาพและการฟื้นฟูของกรุงเทพฯ (Bangkok Performance & Recovery Center) ตลอดจนเป็นที่รู้จักในฐานะแลนด์มาร์กด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ในระยะยาว มีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ควบคู่ไปกับการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมนำโมเดลที่ผสาน "การแพทย์-กีฬา-การฟื้นฟู" ไปยังพื้นที่ศักยภาพอื่น ๆ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาของไทยสู่ระดับสากล และปั้นนักกีฬารุ่นใหม่ของไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน