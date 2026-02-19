“ยำยำ ช้างน้อย” ชวนทุกเจนออกตะลุยเส้นทางสุดแอดเวนเจอร์ ใน “เขาเขียว10 ซีซั่น 9” งานวิ่งฟันรันที่สนุกที่สุด

งานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 9” เตรียมสร้างสีสันครั้งใหม่ภายใต้คอนเซปต์ The Most Fun Zoo-Running งานธีมรันนิ่งที่สนุกที่สุด โดยมี “ยำยำ ช้างน้อย” ร่วมเป็นพันธมิตรหลัก ชวนทุกเพศทุกวัยออกมาวิ่งสนุก สุขภาพดี ท่ามกลางธรรมชาติและสัตว์ป่านานาชนิด นำโดย พี่ช้างน้อย น้องหมูเด้ง และ ป้าไอซ่า ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พร้อมกิจกรรมและความสนุกตลอดเส้นทาง เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ “งานวิ่งในสวนสัตว์ที่สนุกที่สุด” และยังร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
คุณสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมและมีความยินดีให้การสนับสนุนการจัดงาน เพราะสอดคล้องกับหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์ฯ ที่มีเป้าหมายในการดูแลและพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว เพราะเราอยากให้สวนสัตว์คือพื้นที่ ที่ธรรมชาติและความสุขของคนอยู่ร่วมกันได้ เป็นพื้นที่สุขภาพของครอบครัวไทย งานวิ่งเขาเขียว10 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย พร้อมสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ นอกจากนี้ กระแสความนิยมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงที่ผ่านมา ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น และส่งผลเชิงบวกไปยังสวนสัตว์อื่นๆ ภายใต้องค์การสวนสัตว์ฯ ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน การจัดงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” นี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของทุกกลุ่มทุกเจนเนอเรชั่น ให้ได้มาร่วมออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนรัก
นายศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวคือบ้านของธรรมชาติ ที่เปิดต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น เรามีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความสวยงาม ความสะอาด และความปลอดภัย เพื่อไว้ต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยยังคงเอกลักษณ์ของสวนสัตว์ขนาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงเป็น สวนสัตว์เปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย เหล่าซุปตาร์ตัวดังของสวนสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น “หมูเด้ง” “ขาหมู” วอมแบต คาปิบาร่า สมเสร็จ สลอธ ช้าง เพนกวิน และสัตว์อื่นๆ พร้อมต้อนรับและมอบความสุข ความสนุก ให้กับเหล่านักวิ่งทุกเพศทุกวัยที่เข้าร่วมงานนี้ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ส่วนผู้ใหญ่ได้สุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน
ด้าน นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director) เปิดเผยว่า งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น9 ในปีนี้ยังคงจัดในคอนเซปต์ “The Most Fun Zoo-Running” หรือ “งานวิ่งในสวนสัตว์ที่สนุกที่สุด” โดยออกแบบประสบการณ์การวิ่งให้
แตกต่างจากงานวิ่งทั่วไป นักวิ่งจะได้วิ่งท่ามกลางสัตว์ป่านานาชนิด เส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมกิจกรรมสร้างสีสันที่เตรียมไว้ตลอดเส้นทาง เพราะเราอยากให้ทุกคนจบการวิ่งด้วยรอยยิ้ม มากกว่าเวลาในนาฬิกา ปีนี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพันธมิตรหลักที่น่ารักจาก บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ ยำยำ ได้นำผลิตภัณฑ์ ยำยำ ช้างน้อย มาร่วมสนับสนุนสร้างสีสันในงาน พร้อมผลิตภัณฑ์หลากหลายของยำยำให้นักวิ่งได้ชิมกัน และเพิ่มเติมความสนุกกับขบวนมาสคอตพี่ช้างน้อย กิจกรรมเกมและของรางวัลมากมายที่จะยกทัพกันมาแจก สร้างประสบการณ์ความสนุกตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ ยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโครงการในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสำหรับดูแลสัตว์ป่าอีกด้วย
การแข่งขันในปีนี้ มีการจัดหลายระยะ เพื่อรองรับนักวิ่งทุกระดับ ตั้งแต่นักวิ่งมือใหม่ ครอบครัว ไปจนถึงนักวิ่งที่ต้องการความท้าทาย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Ultra fun run 10km นำทีมโดยพี่ YUMYUM Changnoi, Super fun run 7km นำทีมโดยน้อง Moo Deng และ Family fun run 4km นำทีมโดยคุณป้า Iza ปีนี้มีความพิเศษที่เรานำ “ลูกจิงโจ้” สมาชิกใหม่ซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจนักท่องเที่ยวมาไว้ในทุกระยะ วิ่งไปพร้อมผู้นำแต่ละทีม เพื่อเพิ่มสีสันความสนุกสนานในการวิ่งให้มากยิ่งขึ้น นักวิ่งจะยังคงได้ถ่ายเซลฟี่กับสัตว์นานาชนิด ให้อาหารสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด และสนุกไปกับกิจกรรมเกมที่เตรียมไว้ตลอดเส้นทาง
สำหรับด้านความปลอดภัยของนักวิ่ง เราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพันธมิตรต่างๆ ที่จะมาช่วยดูแลนักวิ่งทั้งบริเวณจุดปล่อยตัว และในเส้นทางวิ่งเพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งทุกท่านในวงเงิน 100,000 บาท นักวิ่งทุกคนที่มางานนี้มั่นใจได้ว่า จะได้มาวิ่งอย่างมีความสุข สนุกสนาน มีสุขภาพดี และปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะเขาเขียว10 คือสนามวิ่งที่พ่อแม่ ลูก และทุกวัยวิ่งไปได้ด้วยกัน
อีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญ คุณทะกุมิ คะซะริโมโตะ ประธาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา ยำยำ กล่าวว่า ด้วยจุดยืนของแบรนด์ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม จากในการจัดงานที่ผ่านมา เราได้เห็นว่าความสุขของงานนี้ คือการได้เห็นทุกคนหัวเราะและวิ่งไปด้วยกัน เราจึงให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่งเขาเขียว10 เป็นปีที่ 4 เพราะเราเล็งเห็นว่าการจัดงานนี้ เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัว เพื่อนฝูง ได้สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นผ่านกิจกรรมการวิ่ง นักวิ่งจะได้พบกับกิจกรรมสนุกสนานตลอดเส้นทาง พร้อมผลิตภัณฑ์จากยำยำที่จัดเต็ม รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะและรางวัลพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน
ในงานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น 9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย ครั้งนี้ ทุกคนจะได้พบกับความสนุก และรอยยิ้ม เสียงหัวเราะตั้งแต่วันเอ็กซ์โป น้องๆ หนูๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม รวมถึงได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ยำยำ ส่วนในเส้นทางวิ่งจะมีเกมให้นักวิ่งได้ทำกิจกรรมร่วมสนุกกัน และหลังเส้นชัยเราได้จัดเตรียมเมนูพิเศษ กิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย ไว้คอยรอรับเหล่านักวิ่งให้มาร่วมอิ่มร่วมสนุกกันด้วย งานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 9” จึงเป็นงานวิ่งแฟมิลี่รันที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในอีเวนต์วิ่งที่โดดเด่นของประเทศ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น 9” ได้ริเริ่มกิจกรรมลดขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการผลิตน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอะลูมิเนียมของงานเอง ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในงานจะเชิญชวนนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานร่วมกันคัดแยกและรวบรวมกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว เพื่อนำส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง โดยกระป๋องที่รวบรวมได้จะนำไปสมทบทุนจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการผ่านมูลนิธิขาเทียม ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการผลิตและมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการทั่วประเทศ สะท้อนแนวคิดการเปลี่ยน “ขยะ” ให้กลายเป็น “โอกาส” โดยต่อยอดพลังเล็กๆ จากการวิ่ง และการมีส่วนร่วมของทุกคน ไปสู่การสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม
“งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น 9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี