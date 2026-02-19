เขย่ายัดห่วงไทย! จัด Basketball Future Star 2026 ดึง Scout สหรัฐฯ เฟ้นดาวรุ่งเอเชียชิงทุนเรียนต่อนอก วางเป้าส่งเด็กไทยสู่ NBA ปี 2040

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการบาสเกตบอลเยาวชนไทย เมื่อประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “Basketball Future Star Tournament 2026” (Road to USA) ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกในเอเชีย ที่เปิดเวทีให้แมวมองและโค้ชจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเฟ้นหาดาวรุ่งเอเชีย สู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวที NBA ภายในปี 2040
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ที่โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร The Agency College Recruit (AR) ผนึกกำลัง Rugby School Bangkok และ Youth Baller League (YBL) แถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดการแข่งขัน โดยประเดิมสนามแรกที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนาม Rugby School Thailand จังหวัดชลบุรี
ภายในงานแถลงข่าวที่ ได้รับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ณัฐพล ทีปสุวรรณ ประธานจัดการแข่งขัน Basketball Future Star Tournament (Road to USA), ต้น ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา คณะกรรมการกีฬาอาชีพ, ธนกร ดวงมณี CEO และผู้ก่อตั้ง The Agency College Recruit, รวมถึง กฤตภาส พัฒนาการ ผู้จัดการ Youth Basketball League (YBL), Mr. John Alexander (CEO Global Squad) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุนกีฬาอย่าง ฐานันท์ บรรจงดี และ วรวิทย์ วรวัฒนะ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดในรูปแบบซีรีส์รวม 4 สนามตลอดปี 2569 โดยเลือกประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้น จัดที่สนาม Rugby School Thailand ที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 21-22 ก.พ.นี้ ครั้งที่สอง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 3 เดือนพฤษภาคม 2569 ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และครั้งที่ 3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนกรกฎาคม 2569 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และครั้งที่สี่ กลับมาจัดอีกครั้งในประเทศไทยเดือนตุลาคมที่ สนาม Rugby School Thailand จ.ชลบุรี
ธนกร ดวงมณี เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการการยกระดับมาตรฐานนักกีฬาไทยและเอเชียให้ก้าวสู่ระดับสากลทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกา โดยจะมีโค้ชจากสหรัฐอเมริกา มาสเกาต์นักกีฬาโดยตรง ซึ่งเป็นโค้ชทางมหาวิทยาลัยของอเมริกา จุดมุ่งหมายคืออยากให้นักกีฬาได้เข้าสู่เส้นทางทุนการศึกษาและนักกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะระดับมัธยม มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการได้เห็นนักกีฬาไทยก้าวสู่ NBA ภายในปี 2040 นี้
เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการสร้างสะพานเชื่อมให้นักกีฬาเยาวชนไทยและเอเชียเข้าสู่ระบบการศึกษาและกีฬาของสหรัฐอเมริกาโดยตรง ผ่านโรดแมประยะ 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพต่อหน้าโค้ชและแมวมองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ ที่จะเดินทางมาคัดเลือกด้วยตนเอง
นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ระบุว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ที่มุ่งพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับรากฐาน การมีแมวมองจากสหรัฐฯ มาประเมินศักยภาพแบบรายบุคคล ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนและผู้ปกครองเห็นแนวทางพัฒนาสู่ระดับอาชีพได้อย่างชัดเจน
ขณะที่ ณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอุปนายกสมาคมฯในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เน้นย้ำว่า การพัฒนาเด็กไทยต้องเดินควบคู่ทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่เพียงเวทีแข่งขัน แต่เป็นกระบวนการสร้างวินัยและโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่นักกีฬารุ่นเล็กไปจนถึงเยาวชนหญิง เพื่อวางรากฐานสู่ทีมชาติในอนาคต
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทเยาวชนชายหญิง รุ่น U12,U14 ,U16, U18 ปี นอกจากการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วยังมีกิจกรรม ที่มีทั้งการแสดงศักยภาพ (Showcase) และการเปิดคลีนิคบาสเกตบอล โดยโค้ชจากสหรัฐอเมริกา มาสเกาต์นักกีฬาโดยตรง ในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันและกิจกรรมทั้งหมด คือ สนาม Rugby School Thailand จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานสากล โดยเปิดโอกาสให้แฟนบาสเกตบอลและผู้สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนไทยที่กำลังก้าวสู่เส้นทาง “Future Star” ของวงการในอนาคต
ส่วน ต้น ณ ระนอง กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้ถือเป็นโมเดลการพัฒนานักกีฬาที่ครบวงจรที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย เพราะเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับเยาวชน การแข่งขัน การประเมินศักยภาพ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ไปจนถึงโอกาสก้าวสู่เวทีโลกอย่างเป็นรูปธรรม หากดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะช่วยยกระดับมาตรฐานบาสเกตบอลไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ภายในงานยังมี คุณกฤตภาส พัฒนาการ ตัวแทน Youth Basketball League (YBL) กล่าวถึงความร่วมมือกับ AR Consulting ว่าเป็นการยกระดับบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมเปิดเผยแผนส่งนักกีฬา YBL จำนวน 6 คน ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์ในเดือนเมษายนนี้ ภายใต้โปรแกรมเข้มข้นกับโค้ชระดับมืออาชีพ ควบคู่การประเมินศักยภาพรายบุคคลและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
ด้าน Mr. John Alexander (CEO, Global Squad) เปิดเผยว่าการร่วมมือกับ AR Consulting ในการสร้างเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและกีฬาอาชีพ โดยตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมา Global Squad มีประสบการณ์ผลักดันนักกีฬาเข้าสู่โปรแกรมมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ หลายระดับ และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ขณะที่ ฐานันท์ บรรจงดี และคุณวรวิทย์ วรวัฒนะ ผู้ปกครองนักเรียนทุน แบ่งปันประสบการณ์ส่งบุตรหลานไปศึกษาและเล่นบาสเกตบอลที่สหรัฐฯ ผ่าน AR Academy โดยชี้ถึงข้อดีของระบบพัฒนารายบุคคลควบคู่การเรียน ขณะเดียวกันสะท้อนความท้าทายด้านการปรับตัว พร้อมแนะนำผู้ปกครองให้วางแผนระยะยาวและคำนึงถึงพัฒนาการรอบด้านของบุตรหลานเป็นสำคัญ.
สำหรับการแข่งขันสนามแรกของ “Basketball Future Star Tournament 2026” (Road to USA) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนาม Rugby School Thailand จังหวัดชลบุรี