“ปัณณวิชญ์” นั่งแท่นประธานสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์

ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวแต่งตั้ง นายปัณณวิชญ์ สืบสิริวิทย์ เป็นประธานสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ อดีตแชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลแรกที่ก่อตั้งสโมสร เมื่อฤดูกาล 2011-2012 ที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สนับสนุนสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ เข้าร่วมทำการแข่งขันรายการไทยแลนด์ลีก 2026 พร้อมทั้งเปิดตัว นายปัณณวิชญ์ สืบสิริวิทย์ เป็นประธานสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์
ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีโครงการ "หนึ่งใจ...ให้กีฬา" อยู่แล้ว เพื่อที่จะให้น้องๆ นักกีฬา รวมถึงผู้มีความสามารถ ด้านกีฬาได้มีพื้นที่ในการแสดงฝีมือ สร้างผลาน และจะได้ก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพ ปัจจุบันน้องๆ สามารถเรียน และเป็นนักกีฬาไปได้ในเวลาพร้อมกัน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด เพราะการเป็นนักกีฬาในยุคนี้สามารถก้าวไปสู่การสร้างอาชีพได้
นายปัณณวิชญ์ สืบสิริวิทย์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ เปิดเผยว่า ด้วยครอบครัวเป็นคน จ.นนทบุรี และเล็งเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลของทีมแล้ว จึงพร้อมให้การสนับสนุนในการสร้างทีม สร้างนักกีฬา พัฒนาผู้เล่นตามที่ผู้ฝึกสอนเปิดโอกาสคัดเลือกน้องๆ มาร่วมทีม และที่สำคัญที่สุด น้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลจะได้ก้าวไปสู่ระดับชาติ การสร้างนักกีฬาเสริมทีมชาติต่อไป โดยในการแข่งขันไทยแลนด์ลีก 2026 ตั้งเป้าที่จะทำผลงานในเลกสองด้วยการทะลุผ่านเข้าถึงรอบไฟนัลโฟร์ให้ได้
นางปารวีย์ หอยสังข์ ผู้จัดการทีมสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายปัณณวิชญ์ สืบสิริวิทย์ ประธานสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ ที่ให้ความสำคัญกับทีมของเราด้วยความตั้งใจของ ผู้บริหารจะร่วมพลังของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนนำพาทีมของเราให้ทุกคน มีวินัย มีมารยาท มีน้ำใจของนักกีฬา โดยไม่มุ่งเน้นผลการแข่งขัน แต่จะมุ่งเน้นการสร้างทีมอย่างมีระบบแบบแผนสร้างนักกีฬาที่มีความเป็นมาตฐานต่อไป
ด้าน “อร” อรอุมา สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ เปิดเผยว่า ด้วยตนเองเคยผ่านการเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาอาชีพมาทุกอย่าง ต้องทุ่มเท ตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน รวมถึงการจะนำเอาประสบการณ์ของตัวเอง มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ในทีมขอให้ทุกคนติดตามผลงานของทีมสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์ ในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกครั้งนี้ เราจะกลับมาด้วยความตั้งใจ เพื่อแฟนวอลเลย์บอลได้ชมการแข่งขันที่สนุก ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน รวมถึงขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่ให้การสนับสนุนสโมสรวอลเลย์บอล GLO MIRACLE นครนนท์