คนแรกของเอเชีย! เทหน้าตัก–ส.กีฬาโป๊กเกอร์ไทย ร่วมฉลอง “โปรปุณณัตถ์” ผงาดมือ 1 โลก

เทหน้าตัก และ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ร่วมฉลองความสำเร็จของ “โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี” ผงาดมือ 1 โลก คนแรกของเอเชีย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี “เทหน้าตัก” ร่วมกับ “สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย” (TPSA) ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จประวัติศาสตร์ของนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทย จัดงานแถลงข่าวและพิธีรับมอบถ้วยรางวัลอย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเสปท์งาน World’s No.1 Trophy Ceremony – National Result Celebration เพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
น.ส. อรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จของโปรปุณณัตถ์ รวมถึงผลงานของนักกีฬาไทยหลายคนในปีนี้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้ เทหน้าตักในฐานะสื่อและผู้สนับสนุนวงการ จะยังคงเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสื่อสาร การให้ความรู้ความเข้าใจ การผลักดันศักยภาพนักแข่งไทยผ่านความร่วมมือกับผู้จัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ เพื่อขยายเวทีการแข่งขันและเปิดประตูให้นักกีฬาไทยได้ก้าวสู่เวทีสากลมากยิ่งขึ้น”
ด้าน นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย (TPSA) กล่าวว่า “ผลงานของโปรปุณณัตถ์ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย สะท้อนพัฒนาการของวงการโป๊กเกอร์ไทยในภาพรวมที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ทางสมาคมฯ มีความพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เล่นชาวไทยได้พัฒนาตนเองเพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติต่อไป”
“การก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของโลกของโปรปุณณัตถ์ ควบคู่กับผลงานโดดเด่นของนักกีฬาไทยทั้งชายและหญิง จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนบุคคล หากแต่เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยและเป็นบทพิสูจน์ว่าศักยภาพของนักโป๊กเกอร์ไทยสามารถแข่งขันในระดับแนวหน้าของโลกได้อย่างแท้จริง” นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ Global Poker Index (GPI) สถาบันจัดอันดับและรวบรวมสถิติการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดย “โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี” นักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทย ผงาดขึ้นแท่นระดับโลกมาตลอดปี ก่อนปิดฤดูกาลด้วยตำแหน่งนักโป๊กเกอร์ทำคะแนนสะสมสูงสุดอันดับ 1 ของโลก และเป็นนักกีฬาเอเชียคนแรกที่คว้าตำแหน่ง “World GPI Player of the year 2025” หรือรางวัล “ผู้เล่นแห่งปี 2025” มาครองได้สำเร็จ
ขณะเดียวกันอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการโป๊กเกอร์ไทย “เมธาวี ทวีกิจวาที” นักกีฬาโป๊กเกอร์หญิงชาวไทย ที่ทำผลงานร้อนแรงตลอดปีจนคว้ารางวัล Thailand GPI Female Ranking Awards และ Thailand GPI Female Player of the Year 2025 ก่อนต่อยอดฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์รายการ #21 High Roller – Mystery Bounty ในศึก Asian Poker Tour Jeju Classic เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอาชนะผู้เข้าแข่งขันนานาชาติกว่า 141 คน รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.7 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของนักโป๊กเกอร์หญิงไทยในเวทีระดับนานาชาติ