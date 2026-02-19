ไทยจัดศึกเรือใบนานาชาติเดอะเบย์รีกัตต้า ต้อนรับนักกีฬาเรือใบจาก 10 ประเทศชิงชัย บนเส้นทางภูเก็ต-พังงา-กระบี่สวยระดับโลก

รีกัตตา เอเชีย เผยความพร้อมจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ เดอะเบย์รีกัตต้า ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ต้อนรับนักกีฬาเรือใบจากกว่า 10 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยเป็นเพียงรายการเดียวในประเทศไทยที่ใช้รูปแบบ Passage Racing บนเส้นทางภูเก็ต พังงา และกระบี่ ที่มีทั้งความท้าทายและสวยงามเลื่องชื่อไปทั่วโลก โดยในปีนี้มีเรือยอชต์เข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ลำ ในหลากหลายรุ่น ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในการจัดการแข่งขันเรือใบระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทยสู่สายตานานาชาติ
ตลอดเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา จุดเด่นของเดอะเบย์รีกัตต้า คือ เส้นทางการแข่งขันอันสวยงามของท้องทะเลอันดามัน โดยในปีนี้ การแข่งขัน 4 วัน จะเริ่มต้นจากชายฝั่งอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะยาวใหญ่ ลัดเลาะผ่านทัศนียภาพอันตระการตาเลื่องชื่อทั่วโลกของอ่าวพังงา ไปจนถึงอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และกลับมาที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นเส้นทางได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางแข่งเรือที่สวยงามที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งท้าทายและสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาเรือใบนานาประเทศให้กลับมาแข่งขันเป็นประจำทุกปี
ในแต่ละวันการแข่งขันจะปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลและกิจกรรมสังสรรค์ริมหาด สะท้อนบทบาทของเดอะเบย์รีกัตต้า ในการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทย “เดอะเบย์ รีกัตต้า เป็นมากกว่าการแข่งขัน นอกจากจะตอกย้ำถึงศักยภาพและมาตรฐานจัดการแข่งขันเรือใบของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว เรายังภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูเก็ต พังงา และกระบี่ ผ่านการมีส่วนร่วมของนักแล่นเรือใบจากหลากหลาย
ประเทศมาตลอดเกือบ 30 ปี ในนามผู้จัดการแข่งขันขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด” อรวินทณี วัฒนา ผู้จัดงานเดอะเบย์ รีกัตต้า และผู้อำนวยการรีกัตต้าเอเชีย กล่าว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของเดอะเบย์รีกัตต้า ครั้งที่ 29 คือ การฉลองการเปิดอาคาร Capitainerie แห่งใหม่ของท่าเรือพอร์ตตะโกลา (Port Takola Marina) ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงการในระยะที่สอง โดยจะมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์พิเศษเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญนี้ สะท้อนการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหากรรมท่าจอดเรือมารีน่า และบทบาทของกระบี่ในฐานะอีกหนึ่งศูนย์กลางการแล่นเรือยอชต์ระดับนานาชาติ
ทีมเรือใบแข็งแกร่งหลากหลายรุ่น การแข่งขันปี 2026 นี้มีทีมเรือใบนานาชาติที่แข็งแกร่งในหลายรุ่นร่วมลงแข่งขัน โดยเฉพาะในรุ่น Premier Racing Class นำโดยแชมป์เก่า Team Hollywood จากออสเตรเลีย ซึ่งนำเรือ TP52 มาลงแข่ง กับทีม Shahtoosh จากฮ่องกง ทีม Yasooda จากเยอรมนี และ Aftershock จากออสเตรเลีย รุ่น IRC Class นำโดย Alright (Sydney 40) ของ Craig Nichols จากชมรม Manly 16ft Skiff Club ออสเตรเลีย ร่วมด้วย Mati Sepp จากเอสโตเนีย กับเรือ Gern Kard และ Niels Degenkowl จากเดนมาร์ก เจ้าของแชมป์หลายสมัย กับเรือ Phoenix (X ¾ Ton) ในรุ่น Monohull Cruising Class ประกอบด้วยทีมเรือนานาชาติที่มีทั้งนำเรือส่วนตัวและเรือชาร์เตอร์ดเหมาลำมาลงแข่งขัน โดยทีมเรือที่โดดเด่น ได้แก่ Slipstream, KimiKimi รวมทั้งSwan II ซึ่งเป็นเรือคลาสสิกที่สร้างขึ้นในปี 1969 รุ่น Multihull Classes สะท้อนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมต่อเรือในภูเก็ต โดยมีเรือมัลติฮัลล์ถึง 9 จาก 12 ลำ ที่สร้างขึ้นในประเทศไทย รวมถึงเรือ Stealth จาก Asia Catamarans จำนวน 6 ลำ
การแข่งขันเรือใบนานาชาติเดอะเบย์รีกัตต้าครั้งที่ 29 ประจำปี 2569 จัดโดยรีกัตต้าเอเชีย (Regatta Asia) ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้สนับสนุนและพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งด้านการเดินเรือ การท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย และมีผู้สนับสนุนร่วม ได้แก่ Tourismthailand.org, เวเคชั่นวิลเลจ กระบี่, Raymarine, สายการบินบางกอกแอร์เวย์, พอร์ต ตะโกลา, บมจ.หาดทิพย์, Really Good Deli, UK Sailmakers, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, บลูเบย์รีสอร์ท เกาะยาวใหญ่และอีกมากมาย