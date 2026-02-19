ไทยยามาฮ่า ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทย สู่ ThaiGP Collection เสื้อโปโลลิมิเต็ด อิดิชัน แรงบันดาลใจจากผ้าไหมไทย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัวเสื้อโปโลคอลเลกชันพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดฤดูกาลแข่งขัน MotoGP 2026 ในรายการ PT Grand Prix of Thailand 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในปีนี้ ไทยยามาฮ่าได้ออกแบบเสื้อโปโลคอลเลกชันสุดพิเศษ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านผ้าไหมไทย “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลายพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นลายผ้าอันทรงเอกลักษณ์ นำมาถักทอ และผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยช่างทอผ้าในอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับความพิเศษของการแข่งขันโมโตจีพีสนามประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นสนามเปิดฤดูกาลของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกแล้ว บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังเล็งเห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในด้านการผลิตผ้าไหม ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินท้องถิ่น ผ่านการออกแบบสีจากธรรมชาติอย่างงดงาม
เสื้อโปโล YAMAHA RACING คอลเลกชันพิเศษนี้ จึงเป็นการผสานงานดีไซน์ของทีมออกแบบยามาฮ่า เข้ากับอัตลักษณ์ผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ของชุมชนพุทไธสง เพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น และสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์สู่สายตานานาชาติ
ลายผ้าพระราชทานดังกล่าว ได้รับการออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อพระราชทานแก่ชาวไทย สำหรับการสืบสาน และต่อยอดเอกลักษณ์ผ้าไทยให้ร่วมสมัย และก้าวสู่ระดับสากล โดยเป็นลายมัดหมี่ที่สื่อถึงความรัก ความสุข และความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนชาวไทย
ช่างทอผ้าในอำเภอพุทไธสง ได้นำลายพระราชทานดังกล่าวมาถอดแบบ และพัฒนาเทคนิคการทอ จนเกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับรางวัลด้านการออกแบบ
ลวดลาย และความหมายของผ้าลายขอพระราชทาน ประกอบด้วย
• ลายตัว S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
• ตัว S จำนวน 10 แถว สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
• ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ สื่อถึงความรักที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน
เพื่อจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาผ้า และผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย และสามารถก้าวสู่ระดับสากล สร้างวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
เสื้อ YAMAHA Racing ThaiGP Collection วางจำหน่ายในราคา 1,500 บาท พร้อมกล่องคอลเลกชันสุดพิเศษ ที่บูท YAMAHA GP Pavilion ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ภายในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026 จำนวนจำกัด 1,000 ตัว เท่านั้น
และสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อะไหล่แท้ของยามาฮ่า สามารถชอปปิงผ่านทาง Yamaha Online Shop ชอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว การันตีสินค้ายามาฮ่าแท้ 100% สามารถเข้าไปชอปกันได้ที่ Yamaha Online Shop สั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และอะไหล่เสริม ได้ที่นี่ https://bit.ly/Yamaha_Online_Shop
