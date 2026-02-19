นักบิดโมโตจีพีถึงไทย เตรียมลุยปรีซีซั่นเทสต์ 21-22 ก.พ. นี้

นักบิดโมโตจีพี ทยอยเดินทางสู่ประเทศไทยแล้ว โดยเดินทางต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเที่ยวบิน TG8004 ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมทำศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ ซึ่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Pre-Season Test อย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดศึกสนามแรกของฤดูกาล ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
ทัพนักบิดชั้นนำระดับโลกนำโดยสองพี่น้องขวัญใจแฟนความเร็ว มาร์ค มาร์เกซ จาก Ducati Lenovo Team และ อเล็กซ์ มาร์เกซ จาก BK8 Gresini Racing ยอดนักบิดชาวสเปนที่เคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในฤดูกาลเดียวกัน พร้อมทัพนักแข่งบิ๊กเนมอีกหลายราย อาทิ ฆอร์เก มาร์ติน จาก Aprilia Racing, “เป๊กโก้” ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า จาก Ducati Lenovo Team, มาเวอริค บีญาเลส จาก Red Bull KTM Tech3, ฟรานโก มอร์บิเดลลี จาก Pertamina Enduro VR46 Racing Team, เปโดร อคอสต้า จาก Red Bull KTM Factory Racing, มาร์โก เบซเซคคี่จาก Aprilia Racing, ไอ โอกุระ จาก Trackhouse MotoGP Team ฯลฯ เดินทางถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และขบวนลูกหลานชาวบุรีรัมย์ที่พร้อมใจกันมาในธีม “ห่มสไบใส่ยีนส์สุดเก๋” ที่กำลังเป็นไวรัลในขณะนี้ รวมทั้งยังมีเหล่าแฟนคลับที่มารอต้อนรับซูเปอร์สตาร์คนโปรดอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักบิดมีสีหน้ายิ้มแย้มและพร้อมเต็มที่สำหรับการทดสอบสนามในช่วง Pre-Season Test ที่กำลังจะมาถึง
การมาถึงของนักบิดชั้นนำถือเป็นสัญญาณว่า “สัปดาห์แห่ง MotoGP” ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ที่มีบัตรชมการแข่งขันรอบ Main Race (27 ก.พ. - 1 มี.ค.) สามารถเข้าชมรอบ Pre-Season Test ได้ฟรี! โดยเปิดให้นั่งชมบนแกรนด์สแตนด์เพื่อให้เห็นการทำงานของทีมแข่งระดับโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นโอกาสหายากที่จะได้เห็นรถแข่งเวอร์ชันล่าสุดลงสนามจริงก่อนเปิดฤดูกาล
สำหรับแฟนความเร็วที่ต้องการซื้อบัตรเข้าชมเฉพาะ Pre-Season Test สามารถซื้อได้ผ่าน All Ticket ราคาบัตร Grandstand 500 บาท/วัน หรือเหมา 2 วัน 900 บาท และบัตร VIP ราคา 5,000 บาท/วันส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตร สามารถซื้อได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน allticket และยังมีบัตร Admission เข้าพื้นที่กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต เฟสติวัล ชม ช็อป ชิม ร่วมกิจกรรมมากมาย จำหน่ายหน้างาน ราคา 100 บาท/วัน หรือ 200 บาท สำหรับ 3 วัน