สมาคมกีฬาเบ่งกล้ามจับมือ ม.เกษมบัณฑิตเดินหน้าพัฒนาสุขภาวะชุมชน

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสสส.จัดโครงการ“เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกกำลังกายดัวยเวทเทรนนิ่งให้กับหน่วยงานและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องนั้น ประกอบกับสมาคมได้เล็งเห็นถึงการตระหนักและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปด้วยดีเสมอมา
นายศุกรีย์ เผยว่า ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรของมหาวิทยาลัยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาและชุมชนภายใต้โครงการ “ธนาคารกีฬาสัญจร” ดัวยดีเสมอมา สมาคมจึงเตรียมการที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยการประสานงานของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสนใจและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายตามโครงการ“เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน”
นายศุกรีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือในเบื้องต้นสมาคมจะร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนำอุปกรณ์การออกกำลังกายไปติดตั้งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2569 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับจัดคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยไปร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนพร้อมกันไปด้วย
“สำหรับอุปกรณ์ที่จะนำไปติดตั้งเบื้องต้น ได้แก่ Parallel Bars / Dip Bars (บาร์คู่สำหรับท่า Dip)ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฝึกเวทแบบ Bodyweight Training ที่พบได้บ่อยในยิมและศูนย์ฝึกทั่วไป ตั้งพื้น (Free-standing Dip Station) มีโครงเหล็กแข็งแรง แยกอิสระจากเครื่องเวท ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้มีจุดเด่นจะช่วยให้ผู้เล่นหรือออกกำลังกายสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้จริงเหมาะกับทุกวัย (ปรับระดับความยากได้) ช่วยพัฒนาความแข็งแรงเชิงฟังก์ชันใช้พื้นที่น้อย แต่ให้ผลลัพธ์สูง เป็นท่าพื้นฐานของนักเพาะกายและนักกีฬาระดับแข่งขันและผู้สนใจทั่วไป และที่สำคัญการร่วมมือในครั้งนึ้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนหันมาสนใจในการออกกำลังกายซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดคือตอบโจทย์โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”พร้อมกันไปด้วย”