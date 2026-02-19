“รถถัง” ตอบประเด็นดราม่า ชกมวยไม่ได้แต่ไปเตะบอลได้

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทย ตอบประเด็นที่แฟนๆหลายคนสังสัยผ่านเทปสัมภาษณ์พิเศษของสื่อกีฬาอย่าง SPOTZ ว่า ทำไมชกมวยไม่ได้ แต่กลับไปเตะบอล ว่า “ผมว่ากีฬามีเสนห์ทุกอย่าง ผมถามว่าเราจะอุดอู้อยู่กับมวยทำไม เพราะปกติเราก็ซ้อมมวยอยู่แล้ว ส่วนฟุตบอลที่ไปเตะก็มีตารางเวลาเช่นกัน แต่อาจจะเพราะผมเป็นคนที่อัธยาศัยดี เวลาใครจะเซลฟี่ หรือถ่ายคอนเทนต์ให้ถ่ายหมด ทุกคนที่มาถ่าย ก็จะถ่ายในวันที่ผมเตะฟุตบอล ซึ่งไม่ใช่คนเดียวที่ถ่าย มีหลายคน แล้วเวลาโพสต์มันก็จะขึ้นฟีดบนโซเชียลอยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นคนเห็นภาพเราอยู่กับฟุตบอลตลอด
“คนที่สงสัยอยากจะให้มาหาผมจริงๆ ผมจะพาไปดูเลยว่า ใน 1 วัน ของรถถัง ทำอะไรบ้าง อย่างเวลาซ้อมมวย เตะเป้า 5 ยก ซ้อมหนักอะไรเสร็จแล้ว ผมก็ไปเตะบอล เตะ 4 ควอเตอร์ อยากจะบอกว่า มวย สิ่งสำคัญ นอกจากวิชา เทคนิคที่จำเป็นต้องมีแล้ว ก็คือกำลัง เวลาคุณจะไปทาบเค้า ถ้าคุณไม่มีกำลังคุณก็สู้เค้าไม่ได้หรอก ซึ่งเวลาไปเตะบอลกับทีมพี่บอย ผมก็ไปวิ่ง พี่บอยจะสั่งให้วิ่งอย่างเดียว ไม่เคยเข้าปะทะ ปะทะแรงไม่มี หรือถ้ามี ก็จะยั้งๆตัวเองตลอด” รถถัง กล่าว