ส.กีฬาทางน้ำฯ วางรากฐานโปโลน้ำไทย ดึง “ทามาส” ดูแลระบบเยาวชนขยายศูนย์ฝึก

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้เซ็นสัญญา ทามาส ชมิดท์ (Tamas Schmidt) ชาวฮังการี ผู้ช่วยของ มักซิม คอร์ดอนสกี้ มาดูแลระบบการพัฒนาเยาวชนกีฬาโปโลน้ำในไทย และวางแผนขยายศูนย์ฝึกเพิ่มอีก 2 แห่ง เพื่อวางรากฐานให้กีฬาโปโลน้ำในไทยแข็งแกร่ง
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้โปโลน้ำไทยกำลังมีผลงานในทางที่ดี โดยเฉพาะทีมหญิงที่ครองเจ้าอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน และยังมีผลงานที่ดีในระดับเอเชีย ล่าสุดได้อันดับ 4 เอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว ประเทศจีน ส่วนนักกีฬาหญิงไทยตอนนี้ก็มีถึง 5 คนที่ไปเล่นในลีกยุโรป
จากกระแสของกีฬาโปโลน้ำในตอนนี้ ทำให้สมาคมมีความตั้งใจว่าจะต้องการสร้างเยาวชนในไทยให้เยอะขึ้น โดยได้เซ็นสัญญากับ ทามาส ชมิดท์ ผู้ฝึกสอนโปโลน้ำชาวฮังการี ที่เคยทำงานร่วมกับ มักซิม คอร์ดอนสกี้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย เมื่อครั้งที่ร่วมงานกันในลีกฮังการี มาดูแลและวางระบบเยาวชนไทย ซึ่งตัวของ ทามาส เคยมีประสบการณ์ในการดูแลระดับเยาวชนมาก่อน และงานแรกของโค้ชวัย 35 ปีรายนี้คือการเข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกต่างๆ เพื่อดูความเป็นอยู่ของนักกีฬาและเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบัน
นายธนาวิชญ์ เผยต่อว่า อยากให้ระบบเยาวชนไทยสอดคล้องไปกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการสานต่อจากเยาวชนสู่ทีมชาติไทย ซึ่งเยาวชนในศูนย์ฝึกจะได้รับแบบการฝึกซ้อมแบบเดียวกับทีมชาติไทย รวมถึงบรรดาผู้ฝึกสอนก็จะต้องเรียนรู้การฝึกแบบทีมชาติ และอีก 1 ภารกิจก็คือการสร้างกลุ่มผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ขึ้นมาให้ได้มากที่สุด เพราะหัวใจสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ก็คือการพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถ
นายธนาวิชญ์ ยังเผยทิ้งท้ายว่า ทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคม ได้เน้นย้ำให้สร้างฐานเยาวชนให้แข็งแรง และให้ครอบคลุมทุกภาคในไทย ปัจจุบันนี้เรามี 4 ศูนย์ฝึกแล้วคือ จ.เชียงใหม่, จ.นครราชสีมา, จ.สงขลา และ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการสร้างเยาวชนที่ยั่งยืน ทำให้ทางสมาคมและฝ่ายโปโลน้ำ เล็งว่าจะเพิ่มอีก 2 ศูนย์ฝึกคาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง