"ฮอนด้า" ชวนแฟนความเร็วชาวไทยเชียร์ "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026" ส่งนักบิดทดสอบดีกรีแชมป์โลก ควบ Honda CBR1000RR-R สนามแรก

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เตรียมระเบิดความมันส์สนามแรกของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ท่ามกลางการติดตามจากแฟนความเร็วทั่วโลก
ในปีนี้มีความพิเศษอย่างมากสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต 2 ล้อชาวไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักแข่งไทยที่ได้ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ของศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ (WorldSBK) ร่วมกับสังกัดทีมโรงงานยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง ฮอนด้า เอชอาร์ซี (Honda HRC)
ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "ในฤดูกาลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ ไทยฮอนด้า ที่สามารถผลักดันนักแข่งไทยของเรา ก้าวเข้าสู่ทีมโรงงานของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี ส่วนสำคัญก็มาจากความมุ่งมั่น ทักษะ และผลงานของ "ก้อง-สมเกียรติ" ที่แสดงให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความสามารถ จนถูกดึงเข้าสู่ทีมโรงงานของฮอนด้า นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเลยครับ"
"ในปีนี้ผมอยากขอเชิญชาวแฟนชาวไทย ส่งกำลังใจเชียร์ "เจ้าก้อง" ของพวกเรา ให้โลดแล่นและสร้างผลงานดีๆ มาฝากแฟนๆ ชาวไทยให้ได้ ถึงแม้จะพลาดลงสนามแรกอย่างน่าเสียดายจากอาการบาดเจ็บ แต่ก็ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยม คาดว่าจะกลับมาได้เร็วๆ นี้ และขอฝากผลงานรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ของเราด้วยนะครับ วิศวกรของ ฮอนด้า ทุ่มเทหนักมากเพื่อพัฒนารถแข่งคันนี้ให้ต่อสู้เพื่อความสำเร็จใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์" ดร.อารักษ์ เผย
สำหรับ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ นับเป็นเวทีมอเตอร์สปอร์ต 2 ล้อ ที่มีการต่อสู้อย่างเข้มข้นของค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แถวหน้าของโลก โดยใช้สนามแข่งขันทั่วโลกเป็นเวทีประลองความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีผ่านกีฬาความเร็ว
รถแข่งที่ใช้ในสนามต้องอยู่ภายใต้กฎของรถโปรดักชั่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจริงในท้องตลาด และถูกนำมาดัดแปลงตามกติกาของการแข่งขัน ติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ สู่การใช้งานจริงในท้องตลาดด้วย
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น 12 สนาม ที่มีคาแร็กเตอร์แตกต่างกัน ประกอบด้วย ฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย, อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศโปรตุเกส, ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์, บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี, โมสต์ ออโตโดรม สาธารณรัฐเช็ก, มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน, มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี, โดนิงตัน พาร์ค สหราชอาณาจักร, แม็กนีย์-คูร์ส ประเทศฝรั่งเศส, เครโมน่า เซอร์กิต ประเทศอิตาลี, เซอร์กิโต เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส และ เซอร์กิโต เด เฮเรซ ประเทศสเปน
รูปแบบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นการดวลกันทั้งสิ้น 3 เรซ ต่อ 1 สนาม โดยจะมีการซ้อมในวันศุกร์ และเช้าวันเสาร์ ก่อนจะจับเวลารอบ "ซูเปอร์โพล" ซึ่งเปรียบเสมือนการควอลิฟายเพื่อจัดกริดสตาร์ต ก่อนจะดวลความเร็วเรซแรกในวันเสาร์
จากนั้น ในวันอาทิตย์จะมี "ซูเปอร์โพล เรซ" ซึ่งเป็นการแข่งขันระยะทางครึ่งหนึ่งของเมนเรซ และเก็บคะแนนสะสมครึ่งหนึ่งของแต้มเต็ม ถือเป็นต้นแบบของ "สปรินต์เรซ" ในโมโตจีพี ก่อนจะดวลเรซที่ 2 ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์
ทั้งนี้ ในฤดูกาล 2026 ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้ปรับโครงสร้างทีมครั้งใหญ่ด้วยการดึง 2 นักบิดคู่ใหม่อย่าง
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 อดีตนักบิดโมโตจีพีชาวไทย และ “เจค ดิ๊กสัน” หมายเลข 96
ทีมเมทชาวอังกฤษ พร้อมกับ “โจนาธาน เรีย” หมายเลข 65 แชมป์โลก 6 สมัยชาวไอริชมารับหน้าที่นักบิดทดสอบ
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพารถแข่ง Honda CBR1000RR-R ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ให้ได้ โดย "ก้อง-สมเกียรติ" นักบิดชาวไทยเปิดเผยว่า "ทีมได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์จาก โมโตจีพี มาใช้ในฤดูกาลนี้ และถือว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม ส่วนการฟื้นตัวของผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆ หากฟิตสมบูรณ์ตามแผนเราจะกลับไปทดสอบที่ ปอร์ติเมา และลงแข่งที่นั่นเป็นครั้งแรก ผมตั้งเป้าพาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมให้ได้ในปีนี้ครับ"
สำหรับ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 จะเปิดฉากสนามแรกระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ สนามฟิลลิป ไอส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดยจะถ่ายทอดสดทุกสนามผ่านทาง TrueVisions Now SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH