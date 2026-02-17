“โค” พร้อมมือดีโลกอุ่นเครื่องก่อนดวล ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ ที่พัทยา

ลิเดีย โค ดาวดังโลกจากนิวซีแลนด์ เดินทางถึงประเทศไทยพร้อมลงซ้อมอุ่นเครื่องศึก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากดวลรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี
ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์นี้ ล่าสุด ลิเดีย โค โปรสาวฮอลล์ออฟเฟรมของแอลพีจีเอ เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 23 รายการ กลับมาโชว์วงสวิงที่ประเทศไทยอีกครั้งนับตั้งแต่ปี 2023 พร้อมนักกอล์ฟระดับโลกที่เริ่มลงฝึกซ้อมรวมทั้ง อากิเอะ อิวาอิ และซิซซี อิวาอิ สองพี่น้องฝาแฝด, รัวหนิง หยิน จากจีน, เซลีน บูติเยร์ จากฝรั่งเศส, และเจนนิเฟอร์ คัพโช จากสหรัฐฯ
ลิเดีย โค อดีตมือโลก เจ้าของ 3 เหรียญโอลิมปิก เผยว่า “การได้เริ่มต้นแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมาก เป้าหมายหลักของฉันคือการรักษาความสม่ำเสมอ เพราะการแข่งขันในแอลพีจีเอทัวร์แข็งแกร่งมาก จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอกับการแข่งขันตลอดทั้งสี่รอบ ฉันรอคอยที่จะได้กลับมาเมืองไทย แฟนกอล์ฟที่นี่คอยตามเชียร์และให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เป้าหมายในสัปดาห์คือเล่นให้มั่นคง มีสมาธิอยู่กับเกมของตัวเอง หากทำได้ตามนั้นก็ถือว่าน่าพอใจมากแล้ว”
สำหรับรายการนี้มีนักกอล์ฟสาวไทยลงชิงชัย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน, เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2021, โมรียา จุฑานุกาล ดีกรีสามแชมป์แอลพีจีเอ, ชเนตตี วรรณแสน และ เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอคนละ 2 รายการ รวมถึง พรอนงค์ เพชรล้ำ, ชนกนันท์ อังกุระเศรณี จากรอบคัดเลือก และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นเจ้าของ 2 เหรียญทองซีเกมส์ ปี 2025
