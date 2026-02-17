xs
“โค” พร้อมมือดีโลกอุ่นเครื่องก่อนดวล ฮอนด้า แอลพีจีเอฯ ที่พัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ลิเดีย โค
ลิเดีย โค ดาวดังโลกจากนิวซีแลนด์ เดินทางถึงประเทศไทยพร้อมลงซ้อมอุ่นเครื่องศึก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากดวลรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี

ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์นี้ ล่าสุด ลิเดีย โค โปรสาวฮอลล์ออฟเฟรมของแอลพีจีเอ เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอ 23 รายการ กลับมาโชว์วงสวิงที่ประเทศไทยอีกครั้งนับตั้งแต่ปี 2023 พร้อมนักกอล์ฟระดับโลกที่เริ่มลงฝึกซ้อมรวมทั้ง อากิเอะ อิวาอิ และซิซซี อิวาอิ สองพี่น้องฝาแฝด, รัวหนิง หยิน จากจีน, เซลีน บูติเยร์ จากฝรั่งเศส, และเจนนิเฟอร์ คัพโช จากสหรัฐฯ

ลิเดีย โค อดีตมือโลก เจ้าของ 3 เหรียญโอลิมปิก เผยว่า “การได้เริ่มต้นแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมาก เป้าหมายหลักของฉันคือการรักษาความสม่ำเสมอ เพราะการแข่งขันในแอลพีจีเอทัวร์แข็งแกร่งมาก จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอกับการแข่งขันตลอดทั้งสี่รอบ ฉันรอคอยที่จะได้กลับมาเมืองไทย แฟนกอล์ฟที่นี่คอยตามเชียร์และให้กำลังใจอย่างอบอุ่น เป้าหมายในสัปดาห์คือเล่นให้มั่นคง มีสมาธิอยู่กับเกมของตัวเอง หากทำได้ตามนั้นก็ถือว่าน่าพอใจมากแล้ว”

สำหรับรายการนี้มีนักกอล์ฟสาวไทยลงชิงชัย 8 คน ได้แก่ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน, เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2021, โมรียา จุฑานุกาล ดีกรีสามแชมป์แอลพีจีเอ, ชเนตตี วรรณแสน และ เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เจ้าของแชมป์แอลพีจีเอคนละ 2 รายการ รวมถึง พรอนงค์ เพชรล้ำ, ชนกนันท์ อังกุระเศรณี จากรอบคัดเลือก และ ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นเจ้าของ 2 เหรียญทองซีเกมส์ ปี 2025

การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านดอลลาร์ฯ (ประมาณ 60 ล้านบาท)

