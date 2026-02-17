นักกอล์ฟชั้นนำของโลกร่วมโปรโมท ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์

ตัวแทนนักกอล์ฟสาวชั้นนำของโลกประกอบด้วย โปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์, มูนี เหอ จากจีน, ยูริ โยชิดะ จากญี่ปุ่น และ เบเนเดตตา โมเรสโก จากอิตาลี ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 กับประสบการณ์นั่งรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมืองไทยสู่สายตาแฟนกอล์ฟทั่วโลก ก่อนการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับกอล์ฟรายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 60 ล้านบาท เปิดจำหน่ายบัตรทางเว็บไซต์www.hondalpgathailand.com โดยบัตรเข้าชมวันเดียว วันพฤหัสบดี–ศุกร์ ราคา 500 บาทต่อวัน, วันเสาร์–อาทิตย์ ราคา 700 บาทต่อวัน บัตรเข้าชมสองวัน (เสาร์–อาทิตย์) ราคา 1,200 บาท และบัตรเข้าชมทั้ง 4 วัน ราคา 1,600 บาท ผู้ชมอายุต่ำกว่า 16 ปี และมากกว่า 60 ปี สามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง 36 และ AIS Play