เปิดตัวงานวิ่งวิวสวยระดับประเทศ SCENIC MARATHON SERIES 2026

Scenic Marathon (ซีนิคมาราธอน) เปิดตัวซีรีย์งานวิ่งวิวสวยระดับประเทศ SCENIC MARATHON SERIES 2026 อย่างเป็นทางการ พร้อมเฉลิมฉลองการเดินทางสู่ปีที่ 10 ของการจัดงานวิ่งคุณภาพ ที่ยืนหยัดในคอนเซ็ปต์ “งานวิ่งวิวสวย บนเส้นทาง Scenic Route” ควบคู่มาตรฐานงานวิ่งระดับโลกจาก World Athletics ตอกย้ำความเป็นซีรีย์งานวิ่งถนนมาตรฐานสากลที่นักวิ่งให้ความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นำโดย คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และนักวิ่ง ในงานเปิดซีรีย์ SCENIC MARATHON SERIES 2026 พร้อมประกาศความสำเร็จตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่ซีนิคมาราธอนได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศ ผ่านสนามแข่งขันที่โดดเด่นด้วยวิวธรรมชาติอันงดงามและมาตรฐานการจัดงานระดับสากล
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนหลักและพันธมิตรตลอดทั้งซีรีย์ อาทิ บริษัท พี.โอ.แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพันธมิตรด้านนวัตกรรมและกีฬา เช่น Drydye นวัตกรรมผ้ารักษ์โลก และ Checkrace แพลตฟอร์มจัดการแข่งขันกีฬา ร่วมแสดงพลังสนับสนุนซีรีย์งานวิ่งคุณภาพตลอดปี
คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของซีนิคมาราธอน ซีรีย์งานวิ่งทั้ง 6 สนามในปี 2026 เป็นการรวมสนามวิ่งที่มีเส้นทางวิวสวยระดับไอคอนของแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ภูเขา หรือเส้นทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ โดยทุกสนามถูกออกแบบให้เป็นสนามวิ่งถนนที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย บริหารจัดการตามเกณฑ์ระดับโลก และยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่เจ้าภาพอย่างชัดเจน พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลในพื้นที่จัดการแข่งขัน ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซีนิคมาราธอนได้มอบเงินสนับสนุนคืนสู่สังคมรวมกว่า 2 ล้านบาท”
ซีนิคมาราธอนยังคงเดินหน้าผลักดันมาตรฐานสนามแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในสนามไฮไลต์ที่ผ่านมาได้รับการรับรอง World Athletics Road Race Label และมีเป้าหมายยกระดับสนามอื่น ๆ ในซีรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็น “ซีรีย์งานวิ่งวิวสวยระดับโลก” อย่างแท้จริง
ภายในงานยังมีการพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิ่งและครีเอเตอร์สายวิ่งชื่อดัง พร้อมกิจกรรมรักษ์โลก เก็บขยะบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อสะท้อนแนวคิดของซีนิคมาราธอนที่ให้ความสำคัญทั้งด้านกีฬา สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
สำหรับการจัดการแข่งขันของซีรีย์ซีนิคมาราธอนสนามที่เหลือของปีนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2569 สนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี ชายหาดคุ้งวิมาน
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 สนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง ชายหาดแหลมเจริญ
วันที่ 12-13 กันยายน 2569 สนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ ชายหาดนพรัตน์ธารา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 สนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2568 สนามซีนิคมาราธอนนครพนม ลานแสงสิงห์แก้ว
สำหรับผู้ที่รักการวิ่ง หลงใหลเส้นทางวิวสวย และมองหาสนามวิ่งมาตรฐานระดับสากล สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Scenic Marathon
Website : www.scenicmarathon.com