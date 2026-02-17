xs
"เบน เดวิส" ควง "ตี๋ บุญยเกียรติ" นำทัพ SKECHERS Football เผยโฉม "Standout Pack"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สเก็ตเชอร์ส (Skechers) แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีความสบายและไลฟ์สไตล์ระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ใหม่ใจกลางเมือง ระเบิดความมันส์เปิดตัวคอลเลกชันรองเท้าฟุตบอลล่าสุด "Standout Pack" ณ ร้าน SKECHERS สาขา Siam Square One ภายใต้คอนเซปต์ "Impossible to Ignore" หรือ "โดดเด่นจนไม่อาจละสายตา" พร้อมดึงตัว "เบน-เบนจามิน เดวิส" นักเตะซูเปอร์สตาร์มิดฟิลด์ตัวรุก และ “ตี๋ - บุญยเกียรติ วงค์ษาแจ่ม” ผู้รักษาประตูชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดความร้อนแรงและประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของความตื่นเต้นเร้าใจ สะท้อนภาพลักษณ์ของ Standout Pack ที่มาในโทนสีแดงสดสะดุดตา โดยไฮไลต์สำคัญคือการเผยโฉมสุดยอดนวัตกรรมรองเท้าฟุตบอล 2 รุ่นเรือธง ได้แก่ SKECHERS SKX_2 และ SKECHERS Razor ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การเล่น ภายใต้ปรัชญาของแบรนด์ "Comfort that Performs"

พีรรัฐ วนาเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กร บริษัท สเก็ตเชอร์ส ( ไทยแลนด์ ) จำกัด กล่าวว่า "ปี 2026 นี้ ถือเป็นปีที่ SKECHERS รุกตลาดฟุตบอลอย่างเต็มสูบ การเปิดตัว 'Standout Pack' ในวันนี้ ไม่ใช่แค่การขายรองเท้า แต่คือการประกาศจุดยืนว่าเราพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ทั้งดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเทคโนโลยีระดับโลกที่นักเตะอย่าง แฮร์รี่ เคน (Harry Kane) และ ธีรศิลป์ แดงดา เลือกใช้ เราเชื่อมั่นว่าคอลเลกชันนี้จะเข้ามาสร้างสีสันและยกระดับฟอร์มการเล่นให้กับนักฟุตบอลไทยทุกคน"

สำหรับ SKECHERS Standout Pack ประกอบด้วย 2 รุ่นไฮไลต์:

SKX_02 ELITE: รองเท้าถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้เล่นสายคอนโทรลเกมโดยเฉพาะ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี PSC (Precise Strike Control) ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจับบอลและยิงประตู ผสานกับพื้นรองเท้า Multi-Directional Outsole ที่ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมรอบทิศทาง

RAZOR 1.5 ELITE: รองเท้าสายสปีดสำหรับผู้เล่นที่พร้อมระเบิดพลังและความเร็วในสนาม มาพร้อม Carbon-Infused Soleplate แผ่นพื้นเสริมคาร์บอนที่ช่วยส่งแรงสปริงตัวเพื่อการออกตัวที่รวดเร็ว และหน้าผ้า FitKnit ที่กระชับเหมือนถุงเท้า มอบความคล่องตัวสูงสุด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Fan Meet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ เบน เดวิส และ ตี๋ บุญยเกียรติ และกิจกรรมท้าประลองทักษะฟุตบอลชิงของรางวัลมากมาย สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

SKECHERS Standout Pack วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน SKECHERS สาขา Siam Square One , ร้าน SUPERSPORTS และ ร้าน ARI FOTTBALL สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์










