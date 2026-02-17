พระราชินี เสด็จฯ เยือนอิตาลี ในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ทอดพระเนตรรอบชิงโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ประกาศ ความว่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569
โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรอบชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ณ เมืองมิลาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายลุก ตาร์ดิฟ ประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ
สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาจาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้ทรงรับตำแหน่ง ทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิง เมื่อพุทธศักราช 2566 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนและทรงร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการกีฬา โดยเฉพาะฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงในประเทศไทย เอเชีย และนานาชาติ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 940 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569 เวลา 00.35 นาฬิกา (คืนวันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2569) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน