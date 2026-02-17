“Thailand Privilege Card” จับมือ “Pacificlinks Thailand” มอบประสบการณ์กอล์ฟไร้พรมแดน เชื่อมต่อสนามดังกว่า 1,200 แห่งทั่วโลก

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ พริวิเลจ” ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเอกสิทธิ์การใช้ชีวิตระดับพรีเมียม ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Pacificlinks Thailand (PLT) แพลตฟอร์มสมาชิกกอล์ฟพรีเมียมระดับโลก เพื่อยกระดับประสบการณ์ Global Golf Lifestyle ให้กับกลุ่มสมาชิกระดับพรีเมียม พร้อมเชื่อมต่อประเทศไทยเข้าสู่เครือข่ายกอล์ฟระดับสากล
ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ Thailand Privilege Card ในการขยายพันธมิตรที่ให้บริการสนามกอล์ฟในระดับสากล เสริมแกร่งสิทธิประโยชน์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ Stay, Travel, Leisure, Health & Wellbeing และ Wealth ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้าน Leisure ที่เป็นหัวใจของการใช้ชีวิตในประเทศไทยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงความสำคัญของกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ยอดนิยมของกลุ่มสมาชิก การผนึกกำลังกับ Pacificlinks Thailand ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสมาชิกกอล์ฟระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์และกอล์ฟไลฟ์สไตล์ในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านกอล์ฟให้กับสมาชิกเท่านั้น แต่เป็นการนำศักยภาพของทั้งสององค์กรผนึกกำลังในการยกระดับการใช้ชีวิตระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง
นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า "การจับมือกับ Pacificlinks Thailand ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการขยายพันธมิตรด้านสนามกอล์ฟพร้อมยกระดับบริการไปสู่ระดับสากล สอดคล้องกับแนวคิด “Freedom of Choices” ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทั้งในไทยและต่างประเทศในสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานระดับโลก ความร่วมมือในครั้งนี้ยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง สามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้อย่างไร้ขีดจำกัด”
ด้านคุณ Coco Jang, CEO Pacificlinks Group กล่าวเสริมว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Thailand Privilege Card ด้วยเครือข่ายสนามกอล์ฟระดับโลกและความพร้อมในการให้บริการระดับพรีเมียมของเรา เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่ดีที่สุด และดูแลสมาชิกของ Thailand Privilege Card ให้ได้รับความประทับใจในทุกการออกรอบ ซึ่ง Pacificlinks Thailand (PLT) นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับแก่สมาชิกกอล์ฟระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของนักกอล์ฟในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงเครือข่ายสนามกอล์ฟระดับเวิลด์คลาส การวางแผนการออกรอบแบบครบวงจร และประสบการณ์ Global Golf Lifestyle ที่เชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน
ภายใต้ความร่วมมือนี้ สมาชิก Thailand Privilege Card จะได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟระดับโลกจาก Pacificlinks Thailand (PLT) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสมาชิกแห่งเดียวที่สามารถเข้าถึงสนามกอล์ฟที่หลากหลายรูปแบบ การเล่นกอล์ฟแบบใหม่และยังสามารถวางแผนการออกรอบได้อย่างครบวงจร ภายใต้คอนเซปต์ "One Membership More Golf." โดยมีไฮไลต์สิทธิประโยชน์ อาทิ สิทธิพิเศษในการเข้าจองสนามกอล์ฟพันธมิตรกว่า 1,200 สนาม ในไทยและต่างประเทศทั่วโลก ผ่าน Member Contact Center (ให้บริการ 24 ชั่วโมง) โทร 66 (0) 2352 3000 หรืออีเมล memberservice@thailandprivilege.co.th อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ซึ่งสามารถเข้าถึงสนามกอล์ฟได้มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก อาทิ สนาม LE GOLF NATIONAL FRANCE / JUMEIRAH GOLF ESTATES, DUBAI / THE ROYAL ST. GEORGE’S GOLF CLUB, ENGLAND / NISEKO VILLAGE GOLF COURSE, JAPAN / THE FARM AT CAPE KIDNAPPERS, NEWZELAND / LAGUNA NATIONAL, SINGAPORE รวมถึงการเข้าถึงสนามกอล์ฟชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 90 สนาม, บริการจองสนาม และวางแผนการเดินทางแบบ One-stop Service โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ทุกทริปกอล์ฟราบรื่นและและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกแต่ละราย อีกทั้งสมาชิกยังมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาได้ยาก อาทิ การเข้าร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการระดับโลกอย่าง The Masters, The Open, US Open และ PGA Championship แบบชิดขอบสนามอีกด้วย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์กอล์ฟไลฟสไตล์ระดับนานาชาติ พร้อมเปิดประตูสู่เครือข่ายสนามกอล์ฟชั้นนำกับ Pacificlinks Thailand เพื่อให้สมาชิกได้สัมผัสโลกแห่งกีฬากอล์ฟอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าที่เคย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง website : www.pacificlinksthailand.com โทร 66 (0) 2-266-6449
สำหรับบัตรสมาชิกโครงการ Thailand Privilege ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ พร้อมการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สนามบิน (Airport Signature Services) บริการผู้ช่วยส่วนตัว (EPA), ห้องรับรองพิเศษ (VIP Lounge), รถกอล์ฟไฟฟ้า (Electro Carts) และสิทธิประโยชน์ Lifestyle Privileges ที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งสุขภาพ, โรงแรม, , สนามกอล์ฟ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,200 แห่ง และร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
ปัจจุบัน Thailand Privilege Card ให้บริการบัตรสมาชิกทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ ได้แก่
• BRONZE อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 650,000 บาท สำหรับอายุการเป็นสมาชิก 5 ปี
• GOLD อัตราค่าธรรมเนียม 900,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 20 คะแนน
• PLATINUM อัตราค่าธรรมเนียม 1.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี พร้อมรับคะแนนสะสม ปีละ 35 คะแนน
• DIAMOND อัตราค่าธรรมเนียม 2.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 55 คะแนน
• RESERVE อัตราค่าธรรมเนียม 5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี+ และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 120 คะแนน บัตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับกลุ่ม Ultra High Net Worth ที่จะได้รับการดูแลสูงสุดและบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ