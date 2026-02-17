“คุณหญิงปัทมา” ร่วมประชุมใหญ่ไอโอซีที่มิลาน พร้อมร่วมมอบเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก เข้าร่วมการประชุมใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 145 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี พร้อมชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ฤดูหนาว “มิลาโน-คอร์ตินา 2026”
ในการประชุมครั้งนี้ คุณหญิงปัทมา ได้พบปะกับ เคิร์สตี โคเวนทรี ประธานไอโอซี โดยมี ไทโรน เซเวิร์ด คู่สมรส ร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังได้ พบปะพูดคุยกับ เจ้าชายอัลแแบร์ที่ 2 แห่งโมนาโก ไอโอซีเมมเบอร์ และ โธมัส บาค ประธานกิตติมศักดิ์ไอโอซีตลอดชีพ
การเข้าร่วมของคุณหญิงปัทมา สะท้อนถึงบทบาทที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการโอลิมปิก ทั้งในระดับประเทศไทย ภูมิภาค และระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมคุณค่าของกีฬา การพัฒนาเยาวชน และความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบของกระบวนการโอลิมปิก