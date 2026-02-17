ม.เกษมบัณฑิต ปลื้มนักยิงธนูพาราทีมชาติไทยคว้าปริญญาเอก

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของชาติมาอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในมิติที่สำคัญคือการบ่มเพาะและพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนและทีมชาติ เพื่อสร้างความสุขให้ชาวไทยและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศสำการส่งเสริมสนับสนุนที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนที่มีผลงานในระดับปริญาตรีถึงปริญญาเอก
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด ดร.พรรณิภา สระทองแมว นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยเจ้าของ 2 เหรียญทองประเภทคันธนูทดกำลังประเภทมิกส์ทีม และดับเบิ้ลทีมในการแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตคว้าปริญญาเอกรุ่นที่ 7 ในหลักสูตรนโยบายสาธารณะและการจัดการและในฐานะที่ศิษย์เก่ารายนี้ประสบความ สำเร็จทั้งการศึกษาและสร้างชื่อให้ประเทศในนามของมหาวิทยาลัยต้องขอแสดงความยินดีและมีความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จภายใต้ความมุ่งมั่น และทุ่มเท
ล่าสุด ดร.พรรณิภา สระทองแมว นักกีฬายิงธนูพาราทีมชาติไทย กล่าวว่าตนเองได้เข้าพบ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.เสนีย์ในนามของมหาวิทยาลัยได้ชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะ และพลังแห่งความมุ่งมั่นที่นำไปสู่ความสำเร็จอันทรงเกียรติครั้งนี้อันสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นเลิศ ทั้งในสนามแข่งขันระดับนานาชาติ และในเส้นทางวิชาการอย่างแท้จริง